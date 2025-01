La desaparición de Iker Jiménez de ‘Cuarto Milenio’: «Esta semana ha caído él»

El pasado domingo 19 de enero Iker Jiménez no presentó Cuarto Milenio (Cuatro). ¿Qué le ocurrió? Una semana antes, el presentador advirtió que iba a ocurrir algo importante en el mítico programa de Mediaset y mandó un mensaje a todos sus seguidores: «En siete días, por primera vez, algo cambiará en esa cita. En este programa, y llevamos 20 años demostrándolo, nunca hay que dar nada ni a nadie por sentado». Pero, lo que ocurrió a la semana siguiente parece ser que nada tenía que ver con lo planeado. Carmen Porter, esposa de Iker y compañera en el programa, explicó que el comunicador tenía una «gripe brutal». «La semana pasada no me tuvieron en el programa por esos virus que nos trajimos y esta semana ha sido Iker el que ha caído, unos virus que están haciendo de las suyas en el equipo, por eso esta noche seré yo la que esté con ustedes», explicó la presentadora. El espacio emitió entonces un reportaje grabado con Iker y Porter al frente, sobre unos extraños avistamientos en EEUU.

El domingo 19 de enero, Cuarto Milenio arrancó con una crónica de Iker Jiménez grabada en Nueva Jersey, lugar en el que el equipo del programa se había desplazado la seman anterior para hablar del fenómeno de los drovnis, unos sospechosos avistamientos que han puesto en estado de guardia a los habitantes de Tuxedo Lake, una zona a tan solo dos horas de Nueva York. «¿Son ovnis, son drones, son objetos militares que el americano de a pie desconoce?», se preguntaba el presentador. «La psicosis está servida y Trump ha llegado a decir que hay que disparar contra ellos si se encuentran cerca de una vivienda», advirtió el presentador.

En el plató, Carmen Porter estaba sentada en la silla central de la mesa: Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Ahí tenían a Iker, en Nueva Jersey. Cómo no, yo también estaba allí. Pasamos mucho frío. A mí ustedes no me vieron la semana pasada por esos virus que nos trajimos. Esta semana, ha sido Iker el que ha caído. Haremos filmaciones a esos drovnis que se están viendo por todo Nueva Jersey, Nueva York y otras zonas que ahora comentaremos».

«Ya les digo, también trajimos parte de esos virus con nosotros. Ahora están haciendo de las suyas en el equipo y por eso estaré yo hoy con ustedes», aclaró la copresentadora de Cuarto Milenio

El misterioso mensaje de Iker la semana anterior

Da la casualidad de que, el domingo anterior, Iker Jiménez, tras presentar el programa, desapareció y la cámara enfocó su silla vacía mientras que la voz en off del presentador decía: «En siete días estaremos en un punto concreto de una región de Francia donde todo quedó abandonado para siempre bajo el influjo de lo místico», avanzó el presentador. «Habrá otros viajes, historias de reencarnación y de existencias pasadas que siguen desafiando a la ciencia, experiencias imposibles, pero reales. Tan reales que cambian incluso las vidas de quien las investiga», añadió.

Y para concluir, Iker sentenció: «Todo esto en siete días, aunque por primera vez algo cambiará en esa cita. En este programa, y llevamos 20 años demostrándolo, nunca hay que dar nada ni a nadie por sentado».