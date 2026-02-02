Cerdán reconoce al juez que Leire Díez tenía grabaciones de los prostíbulos del suegro de Sánchez

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, hoy en libertad provisional, ha declarado al juez del caso Leire que la ex fontanera de Ferraz, que actuaba bajo su paraguas para indagar en las cloacas, tenía audios sobre los prostíbulos que regentó el suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo señalan fuentes jurídicas sobre la declaración como testigo que ha realizado este lunes Santos Cerdán ante el juez Arturo Zamarriego en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.

De igual modo, según las mismas fuentes, Cerdán ha reconocido que participó en al menos dos reuniones con Leire Díez. Estos dos encuentros en la quinta planta de la sede de Ferraz, cerca del despacho que tenía entonces, se celebraron en abril de 2024, mismo mes en el que Sánchez se tomó cinco días de reflexión, coincidiendo también con la investigación a su esposa, la pentaimputada Begoña Gómez.

En concreto, el ex número tres del PSOE ha precisado que Leire Díez le ofreció entonces audios sobre los prostíbulos de la familia de la mujer del presidente, y que su respuesta fue que ese material, relacionado con trabajos del comisario jubilado José Manuel Villarejo, no le interesaba porque ya era conocido, añaden las fuentes jurídicas consultadas.

Llamada tras salir de prisión

Además, Cerdán ha relatado que después de salir de prisión preventiva en noviembre de 2025 por orden del Supremo en el caso de la trama PSOE, donde se le acusa de la «gestión de mordidas» en adjudicaciones irregulares de obra pública, él recibió una llamada de Leire Díez y pudieron hablar. Cabe recordar que la ex fontanera esquivó la prisión el pasado diciembre cuando fue detenida en el marco del caso SEPI.

En una de esas reuniones en Ferraz en abril de 2024 estuvieron también presentes el entonces número dos del Gabinete de Presidencia en Moncloa, Antonio Hernando, que también declaró este lunes en Plaza de Castilla; el ex secretario de Estado de Comunicación Ion Antolín, y el que era mano derecha de Santos Cerdán, hoy diputado por Jaén y responsable de Política Municipal del PSOE, Juan Francisco Serrano.

El instructor Zamarriego investiga a la ex militante socialista Leire Díez, al empresario Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntamente buscar información comprometida de guardias civiles, fiscales y jueces a cambio de favores. La ex alto cargo de Correos está imputada por la supuesta comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias.

En este contexto, el juez indaga si Leire Díez lideraba una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» de instituciones estatales con el fin de «anular o malbaratar» sus investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».

Cabe recordar que Hernando trabajó en Moncloa para el actual líder del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien maniobró contra Pedro Sánchez con las saunas-prostíbulos de su suegro cuando el secretario general de los socialistas era candidato a las Primarias para liderar el partido, en 2017.

«Fuego amigo»

Así lo declaró la propia ex fontanera del PSOE en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco. La ex militante socialista señaló a López y Antonio Hernando, ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por querer «conocer esa información», ya que «en algunos momentos ha habido fuego amigo», manifestó.

Concretamente, Díez habló de dos personas «vinculadas al presidente del Gobierno», que se tratarían de Hernando y López, que habrían tratado de recabar información para evitar que Sánchez lograra volver a la secretaría general del partido. En aquel momento, López secundaba la candidatura para las primarias de Patxi López, que había sido recientemente lehendakari durante tres años en el País Vasco.