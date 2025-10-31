Sánchez dice que le «repugna» la prostitución pero defiende a su suegro proxeneta: «No eran actividades ilícitas»

Pedro Sánchez ha defendido este jueves en el Senado los negocios de su suegro proxeneta, Sabiniano Gómez Serrano. El presidente del Gobierno ha afirmado que «no eran actividades ilícitas» a pesar de que documentos policiales constatan que gestionaba establecimientos donde se ejercía la «prostitución».

En su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo, en una sesión que se ha prolongado más de cinco horas, Sánchez ha caído en una contradicción flagrante. Había proclamado su rechazo a la prostitución y su compromiso con el feminismo. «Me repugna y rechazo absolutamente» el consumo de prostitución, declaró al referirse a los comportamientos de José Luis Ábalos. Sin embargo, cuando el senador del PP Alejo Miranda le preguntó directamente por los prostíbulos de su suegro, el presidente no hizo ninguna crítica.

Sánchez ha dicho sobre su suegro: «Yo creo que hay suficiente jurisprudencia también en el caso al cual usted se refiere [el de Sabiniano Gómez], donde efectivamente se decía por parte de esta persona que no eran actividades ilícitas». El presidente considera que las saunas eran un negocio completamente lícito. Sin embargo, multitud de documentos oficiales reflejan que esos locales eran prostíbulos encubiertos.

El argumento presidencial choca frontalmente con documentación policial desvelada por OKDIARIO. Un informe de la Policía Municipal de Madrid de 28 de junio de 2004 es meridiano: «La actividad principal del mismo no es la recogida en licencia (sauna con bar) y sí facilitar y beneficiarse del ejercicio de la prostitución». El documento, desvelado en exclusiva por OKDIARIO, constata que «Sabiniano Gómez» era el titular del establecimiento Sauna Azul, situado junto a la Gran Vía madrileña.

Los agentes verificaron in situ la existencia de «cinco habitáculos destinados a habitaciones con ducha donde se ejerce la prostitución». Esta constatación desmonta la coartada legal del negocio, que operaba formalmente como sauna con servicio de bar.

Documento de la Policía Municipal de Madrid revelando que el titular del local de «prostitución» es de Sabiniano Gómez.

Segunda página del documento.

Auto manipulado