Sánchez dice que le «repugna» la prostitución pero defiende a su suegro proxeneta: «No eran actividades ilícitas»
El presidente manipula un auto de la Audiencia Nacional que no dice que las saunas-prostíbulos fueran legales
Sánchez no desmiente que su suegro proxeneta fuera donante del PSOE: «No puedo responderle»
Pedro Sánchez ha defendido este jueves en el Senado los negocios de su suegro proxeneta, Sabiniano Gómez Serrano. El presidente del Gobierno ha afirmado que «no eran actividades ilícitas» a pesar de que documentos policiales constatan que gestionaba establecimientos donde se ejercía la «prostitución».
En su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo, en una sesión que se ha prolongado más de cinco horas, Sánchez ha caído en una contradicción flagrante. Había proclamado su rechazo a la prostitución y su compromiso con el feminismo. «Me repugna y rechazo absolutamente» el consumo de prostitución, declaró al referirse a los comportamientos de José Luis Ábalos. Sin embargo, cuando el senador del PP Alejo Miranda le preguntó directamente por los prostíbulos de su suegro, el presidente no hizo ninguna crítica.
Sánchez ha dicho sobre su suegro: «Yo creo que hay suficiente jurisprudencia también en el caso al cual usted se refiere [el de Sabiniano Gómez], donde efectivamente se decía por parte de esta persona que no eran actividades ilícitas». El presidente considera que las saunas eran un negocio completamente lícito. Sin embargo, multitud de documentos oficiales reflejan que esos locales eran prostíbulos encubiertos.
El argumento presidencial choca frontalmente con documentación policial desvelada por OKDIARIO. Un informe de la Policía Municipal de Madrid de 28 de junio de 2004 es meridiano: «La actividad principal del mismo no es la recogida en licencia (sauna con bar) y sí facilitar y beneficiarse del ejercicio de la prostitución». El documento, desvelado en exclusiva por OKDIARIO, constata que «Sabiniano Gómez» era el titular del establecimiento Sauna Azul, situado junto a la Gran Vía madrileña.
Los agentes verificaron in situ la existencia de «cinco habitáculos destinados a habitaciones con ducha donde se ejerce la prostitución». Esta constatación desmonta la coartada legal del negocio, que operaba formalmente como sauna con servicio de bar.
Auto manipulado
El argumento jurídico al que se ha aferrado Sánchez manipula deliberadamente un auto de la Audiencia Nacional de 28 de junio de 2024 del caso Villarejo. Ese documento hablaba del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el comisario José Manuel Villarejo. Analizaba si cometieron revelación de secretos al intercambiar información sobre el suegro del entonces secretario general del PSOE en una conversación grabada el 22 de agosto de 2014.
El tribunal archivó el caso porque la información «era conocida por múltiples personas» y no podía considerarse secreta. Se centraba exclusivamente en analizar si hubo delito en esa conversación de la llamada «policía patriótica».
Los jueces mencionan tangencialmente los negocios del suegro al criticar «la deplorable utilización partidista de informaciones sobre actividades privadas lícitas de personas vinculadas por parentesco con altos representantes políticos».
Esa expresión genérica califica los negocios de Sabiniano Gómez como «lícitas» sin especificar en ningún momento que se tratara de saunas, sin analizar si había prostitución ahí y sin entrar a valorar la legalidad real de esos establecimientos. El auto simplemente da por supuesto que eran saunas legales. No investiga su naturaleza real ni hace pronunciamiento alguno sobre los prostíbulos documentados por la Policía Municipal de Madrid. Sánchez ha convertido una mención de pasada en una supuesta validación judicial que nunca existió.
Cascada de sentencias
Por el contrario, OKDIARIO ha documentado en exclusiva numerosos incidentes legales de la red de prostíbulos a nombre del suegro de Sánchez y sus hermanos. En 1989 se produjo la primera sentencia del Tribunal Supremo por una muerte laboral en la Sauna Adán. Entre 2000 y 2001 hubo múltiples casos de mujeres extranjeras en situación irregular detenidas por la Policía en la Sauna Princesa ejerciendo de prostitutas y madames.
En 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la licencia de la sauna Castellana 180, ya que no era realmente una sauna y sí un prostíbulo. Un año después, el tío de Begoña Gómez denunció el robo de 7.000 euros tras salir de la Sauna Princesa. En 2009, la Sauna Adán, orientada al público homosexual, apareció en un sumario de corrupción ligado a un político de Baleares.
Otra sentencia de 2011 documentó el modelo de explotación en la Sauna Princesa. En 2013 se acordó la clausura definitiva de la Sauna Azul por, de nuevo, licencias fraudulentas. Y en 2016 se desarticuló una red de trata en el club Kilómetro Ochenta, en Segovia, también de los Gómez Serrano.
Durante la sesión, el senador del PP le pregunta directamente a Sánchez: «¿Es moralmente aceptable para un socialista, para alguien de su organización, que alguien haga negocio con la prostitución o se lucre de las mujeres usándolas como mercancía?». La respuesta del presidente fue ambigua: se limitó a defender la abolición de la prostitución que propugna el PSOE sin condenar explícitamente los negocios de su suegro.
La formación de Alberto Núñez Feijóo considera que existe una evidente contradicción entre el discurso feminista del Gobierno y la defensa de negocios que comercializaban con mujeres. Recuerdan que Sánchez y Begoña Gómez disfrutaron de varios pisos pagados por Sabiniano Gómez.