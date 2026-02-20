Fact checked

Durante la huelga de médicos de esta semana, miles de consultas se han visto canceladas o aplazadas, afectando tanto a pacientes de atención primaria como a especialistas. Según los datos de las distintas comunidades autónomas, serían casi 400.000 las citas anuladas en toda España –según los datos de comunidades y organizadores– por la negativa a negociar de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Citas rutinarias, pruebas diagnósticas y cientos de cirugías programadas tuvieron que posponerse, generando molestias y retrasos en el seguimiento de enfermedades crónicas. Los médicos han pedido disculpas a los afectados, subrayando que la suspensión de estas consultas «es un daño colateral inevitable de su protesta», y que los servicios esenciales, como urgencias, cuidados críticos y tratamientos vitales, siempre permanecen garantizados.

Esta semana, los médicos de toda España, de manera inédita en nuestro país, han llevado a cabo cinco días consecutivos de huelga, en un gesto que refleja la profunda frustración del colectivo ante la falta de respuestas de las autoridades de Sanidad. La protesta, que ha afectado parcialmente a consultas, pruebas diagnósticas y cirugías programadas, busca llamar la atención sobre la necesidad de un estatuto propio del médico que regule no solo sus condiciones laborales, sino también el ejercicio profesional y la responsabilidad que conlleva tratar a los pacientes.

Los profesionales denuncian que, a pesar de años de propuestas, concentraciones y movilizaciones, Mónica García no ha convocado al comité de huelga, dejando a los médicos sin un canal de diálogo efectivo. «Pedimos paciencia a la población porque una sanidad sin médicos no es sanidad», han señalado los portavoces, explicando que la huelga es un último recurso para proteger tanto la calidad asistencial como la dignidad de la profesión.

Mejores condiciones laborales

Entre sus principales reclamaciones se encuentran mejores condiciones laborales, reconocimiento de la responsabilidad profesional, así como garantías para que los jóvenes médicos y residentes no sufran las dificultades que marcaron a generaciones anteriores. Los médicos destacan que los servicios esenciales, como urgencias, cuidados críticos y diálisis, se mantienen activos, pero subrayan que el conflicto pone de relieve la necesidad de cambios estructurales en el sistema sanitario público.

La situación adquiere un nuevo giro político: se espera que Junts per Catalunya vote en contra de las medidas que podrían responder a estas reivindicaciones cuando lleguen al Congreso, lo que anticipa un escenario de tensión y posibles nuevos conflictos en el ámbito sanitario. Los médicos, sin embargo, aseguran que continuarán sus movilizaciones –una vez al mes– si no se establecen soluciones reales, llamando nuevamente a la comprensión ciudadana y al apoyo social para proteger una sanidad pública que consideran en riesgo.