Baldoví se ‘olvida’ de votar su propia propuesta contra Mazón en las Cortes Valencianas

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, no ha votado la propuesta de su grupo parlamentario, Compromís, que él mismo ha defendido sobre la dimisión del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como diputado de las Cortes Valencianas. Los hechos se han producido en el Pleno que este jueves se ha celebrado en el Parlamento autonómico. Y el ‘no voto’ de Joan Baldoví ha quedado registrado en la pantalla en que se reflejan las votaciones. En el vídeo que ilustra esta información se puede apreciar que en la votación de ese punto 16 había 92 diputados presentes, de los que votaron 91. Y el voto correspondiente al escaño que ocupa Joan Baldoví es el único del hemiciclo que aparece en color lila. Es decir: está pero no vota, tal como han confirmado fuentes presentes en el citado Pleno.

La votación acerca de la propuesta de Compromís, una Proposición No de Ley (PNL) defendida por Joan Baldoví, que era el punto 16 del Pleno, se refleja en la imagen que ilustra esta información, en la que la presidenta de la Cámara autonómica, Llanos Massó da inicio a la votación y explica que se trata del citado punto. Finalmente, se ve la pantalla, donde la derecha del lector aparece que hay 92 diputados, con 51 votos contra la moción de Baldoví (PP y Vox) y 40 a favor (Compromis y PSOE). Aparece también un escaño en color lila. Es decir, que el diputado asiste pero no vota. El escaño, en segunda fila. Es el que ocupa Joan Baldoví en cada sesión.

El origen de todo ello, se ha producido a raíz de la intervención del diputado del PP, José Juan Zaplana, cuya contrarréplica a Joan Baldoví ha sacado de sus casillas al líder del Compromís. José Juan Zaplana ha iniciado esa intervención con un dardo directo al punto de flotación del independentismo: «Juan, ir de la mano de tanto rufián no te está haciendo bien». Para continuar afirmando que «después de escucharte puedo entender por qué algún compañero de tu partido dice que hueles a podrido». Y le ha explicado que » no quieres ver que la mejor forma de respetar a las víctimas (de la DANA) es pedir responsabilidades a todos y cada uno de los responsables políticos tengan el color que vengan».

Además, José Juan Zaplana ha acusado a Baldoví de «intentar instrumentalizar el dolor a tu favor» con la PNL antes citada. También ha preguntado José Juan Zaplana a Joan Baldoví. «¿Por qué avalas violadores, ladrones, mordidas, enchufes, traviesas, puteros, saunas…?, ¿porque son de izquierdas?», para añadir: «Juan, sois cómplices de todo eso y de todo lo que está pasando».

A continuación José Juan Zaplana ha espetado a Joan Baldoví: «Has permitido desde el Falcon para venir a Benicásim de concierto hasta que trapicheen con compañías aéreas para forrarse. Y tú callado como si hubieras ido en el Peugeot. Pero cuidado, mira lo que les pasa a los amigos del puto amo».

Baldoví, visiblemente enfadado, ha llegado a ponerse en pie y a pedir un turno más por alusiones, pero desde la Presidencia le han hecho ver que se trataba del debate de un punto en que él tenía derecho a una toma de postura y una contrarréplica a la intervención de José Juan Zaplana que ya había utilizado. Todo ello, entre un espectacular murmullo. Finalmente, se ha producido la votación de todos los puntos. Y entre ellos, el 16, el de ese debate y el que Baldoví ha olvidado votar.