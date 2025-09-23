Mazón a Baldoví: «¿Va a seguir haciendo de ‘pagafantas’ de Sánchez también con las pulseras?»

Carlos Mazón se ha dirigido al portavoz de Compromis en las Cortes Valencianas y líder de la formación, Joan Baldoví, para reclamarle que desvelara claramente que piensa su coalición nacionalista acerca de diversas cuestiones. Y, especialmente, de las pulseras antimaltrato. Una opinion importante si tenemos en cuenta que Compromís es socio de Sumar y de Pedro Sánchez en Madrid. Carlos Mazón le ha preguntado, directamente: «¿Va a seguir haciendo de paga fantas de Sánchez también con las pulseras?».

Se da la circunstancia de que, tal como ha publicado este lunes OKDIARIO, el Gobierno de Carlos Mazón ha advertido, a través de su consellera portavoz, Susana Camarero, que preguntará al Gobierno de Pedro Sánchez cuál es la cifra exacta de mujeres con este tipo de pulseras defectuosas en la Comunidad Valenciana.

Todo se ha producido en el transcurso del debate de política general de la Autonomía en las Cortes Valencianas. Mazón ha reprochado a Baldoví, respecto a Compromís que «se hacen los valencianistas en Valencia. Pero, camino de la A-3», en referencia a la autovía que contecta con Madrid, «los paga fantas de Sánchez. Y, camino de la A-7», en referencia a la autovía que une Valencia con Barcelona, «los paga fantas de Esquerra Republicana de Cataluña».

Pero la parte más importante de los mensajes que Carlos Mazón ha enviado directamente y cara a cara a Baldoví no se ha hecho esperar. El presidente valenciano ha criticado a la coalición nacionalista: «Se hacen aquí los defensores de la mujer, los enemigos del machismo. El héroe de la ley del sólo sí es sí que puso en la calle a violadores y abusadores». Para, a continuación, preguntar directamente también a Baldoví: «Usted. ¿Qué opina usted de las pulseras de Aliexpress?, ¿Opina algo?…, porque llevamos tres o cuatro días de este escándalo y yo a usted no le he escuchado nada».

El presidente de la Generalitat se ha seguido dirigiendo directamente a Baldoví para cuestionarle: «¿Tiene usted alguna referencia que hacerle a las más de 500 mujeres de la Comunidad Valenciana que están con esas pulseras?, señor feminista».

También le ha cuestionado acerca de: «·¿Qué tiene usted que decirle a esas mujeres que tienen que tener pánico?, ¿va a seguir haciendo de paga fantas de Pedro Sánchez también en esto, señor Baldoví?».

Mazón ha preguntado, también, a Joan Baldoví: «¿Sigue usted llamando a Íñigo Errejón para que venga a la Comunidad Valenciana, su amigo, o le pasa como con Mónica Oltra, que no sabe si le llama o no le llama o se estropea el teléfono?». Luego, el presidente de la Generalitat Valenciana ha preguntado, también, a Baldoví si «¿sigue siendo usted un feminista cuando defiende a Íñigo Errejón?