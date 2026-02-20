Referentes sanitarias y alumnas de instituto comparten una jornada STEM Talent Girl

Fact checked

El Hospital Quirónsalud Málaga ha recibido la tarde del jueves 19 de febrero la visita de medio centenar de alumnas de 18 institutos de la provincia dentro del programa STEM Talent Girl de la Fundación ASTI junto con el Ayuntamiento de Málaga.

STEM Talent Girl, que este curso celebra su segunda edición en Málaga, es un programa de la mentorización y desarrollo de capacitaciones científico-tecnológicas que acompaña a niñas y jóvenes desde 1º de ESO hasta que terminan la universidad o su grado de FP. Las participantes reciben información, formación práctica e inspiración por parte de una comunidad de más de 600 mujeres STEM (disciplinas centradas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés de Science, Technology, Engineering, Mathematics) en 13 ciudades españolas. Las guían en su proceso formativo, invitándolas a descubrir qué les gusta y trabajando, en grupo y de forma individual, para atajar los sesgos que limitan su potencial.

Entre esas mujeres inspiradoras por parte del Hospital Quirónsalud Málaga estuvieron Mayte Castelló, directora de Enfermería y directora de la Unidad de Proyectos e Innovación; la Dra. Leticia Herrero, jefa del Servicio de Alergología e Investigadora con varios Ensayos Clínicos internacionales en marcha; Natalia García, jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria; y la Dra. Marta Roldón, especialista en Cirugía General y de Aparato Digestivo.

Todas ellas compartieron su experiencia profesional con las estudiantes talento STEM en una jornada que comenzó en la UAX Mare Nostrum, la Universidad Alfonso X el Sabio en Málaga, en la que Rafael Ceballos, decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas, Salud y Deporte, dio la bienvenida.

En esta mesa coloquio, las alumnas pudieron resolver sus dudas sobre el mundo laboral ahondando en el ámbito científico-sanitario. Como a andar se aprende andando, el siguiente paso consistió en una visita guiada por las distintas instalaciones del Hospital Quirónsalud Málaga, donde las jóvenes estudiantes tuvieron la oportunidad de entrar en el bloque quirúrgico y ver alguna cirugía en directo, acompañadas por la Dra. Marta Roldón, o conocer de primera mano las dependencias de la Farmacia Hospitalaria, junto a su responsable Natalia García. Entre otras instalaciones, las alumnas talento STEM también pudieron vivir en qué consiste la formación de habilidades y training por equipos en la Sala de Simulación del Hospital, que supone una de las estrategias más exitosas en seguridad y experiencia de paciente, desarrollo de competencias profesionales y clima en equipos de alto rendimiento, donde el Dr. Luis Ayala, subdirector médico del Hospital, les acompañó e hizo una demostración.

Así se cerró un completo evento con pura vocación STEM Talent Girl, de ofrecer a sus participantes experiencias en primera persona que les permitan construir su futuro con las mejores herramientas.