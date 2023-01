Steisy confiesa en ‘Fiesta’ el curioso regalo que le ha hecho su novio Pablo Pisa

Patricia Steisy no deja de sorprender a sus seguidores. La ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha querido hacer público en el programa Fiesta el regalo que le hizo a su actual pareja. La influencer nunca ha tenido problema en decir las cosas que piensa a la cara y defender sus valores y pensamientos por encima de todo. En los últimos años se ha encargado de romper todos los tabús que pueden existir acerca de la salud mental y en especial de la sexualidad de las personas.

Ahora ha acudido al plató de Fiesta para hablar sobre como se encuentra su relación actualmente junto a Pablo Pisa: “A Pablo le dieron calabazas durante muchísimo tiempo porque al final nosotras buscamos al típico tío machote que creemos que nos va a convertir en la princesa del pueblo”, comenzaba diciendo. Emma García recordaba unas palabras que dijo Steisy en su momento, y fueron muy aplaudidas por los allí presentes: “Si tu en algún momento tú te sintieras mujer y quisieras cambiar yo te seguiría amando, porque yo amo a la persona”, comentaba entre aplausos.

Steisy revela el excéntrico regalo que le ha hecho a su novio https://t.co/zztTHouLVW — Telecinco (@telecincoes) January 14, 2023

“Si si a mi me da igual, de hecho, esta navidad le he regalado un libro de pitos, yo se lo he regalado porque a mi novio le encanta. Es que a él le gustan los chicos. A mi cuando el se muestra femenino me encanta porque a mi que una persona se muestre así no me parece mal, lo contrario, a mi es que me encanta”, continuaba diciendo.

Además, durante Fiesta quisieron dedicar unos minutos para hablar sobre los malos tratos que había recibido Pablo durante toda su vida por haberse mostrado abiertamente femenino: “Cuando comenzó contigo es verdad que todo el mundo le juzgaba diciendo, es que seguro que es un interesado, que está buscando fama y me encanta que le haya callado la boca a todo el mundo, y se haya convertido en la mejor persona que ha pasado por la vida de Steisy”, comentaban en plató.

Lo que la joven ha dejado claro es que no le importa lo que la gente pueda decir de su relación y está muy feliz de poder compartir tanto con su pareja, no solo a nivel sentimental sino a nivel material: “Hay mucha gente que me dice, ¿pero entonces quien es el hombre y quien la mujer de la pareja? Y ya está bien de tener que buscar un prototipo y de encasillarnos”, terminaba diciendo la ex concursante de Pesadilla en el paraíso.