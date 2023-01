Emma García, contra Makoke por justificar el polémico vídeo de su hijo: «Esas imágenes son innecesarias»

Javier Tudela, hijo de Makoke, ha subido a sus redes sociales un vídeo junto a su propio hijo menor de edad en el que muestra como le deja jugar con un vapeador. El hijo de la colaboradora ha recibido fuertes críticas por parte de los medios y Emma García en Fiesta ha sido una de ellos.

Desde Socialité, el programa de Mediaset, hablaron con el doctor Sánchez Martos para conocer más sobre este aparato. El médico confirmó que, aunque este método para fumar no tenga nicotina, sus vapores puedes ser altamente perjudiciales y causar problemas respiratorios, sobre todo a un menor. Emma García ha hablado con Makoke sobre esta polémica.

Emma García no entiende que Makoke justifique el vídeo de su hijo: «Dile a tu hijo que no suba estas imágenes» #FiestaT5 https://t.co/SWwqm32P5a — Fiesta (@fiestatelecinco) January 8, 2023

La colaboradora lejos de criticar a su hijo ha optado por restarle importancia a las imágenes. “Mi hijo ha tomado medidas porque el titular es muy feo y muy grave, es horroroso. No lo repito porque me produce rechazo. Mi hijo no fuma tabaco y ese vapeador no contiene nicotina. Es un juego, porque no se lo lleva ni a la boca…”, ha explicado a la presentadora.

“A lo mejor las imágenes no son justificadas, pero él justifica y dice ‘para los mal pensados, no hay nicotina’, y nada más lejano de la realidad. Solo una mente retorcida puede pensar que le da de fumar a su hijo”, ha continuado defendiendo la malagueña a su hijo Javier Tudela ante el criticado vídeo.

A Emma García no le sirven estas justificaciones y se lo ha hecho saber a Makoke. “Vamos a ver, las imágenes no son las mejores, porque subir esto de su hijo con un vapeador… Son innecesarias, dile a tu hijo que no suba estas imágenes. ¿Tú no ves esas imágenes y no le dices a tu hijo que borre esas imágenes?”, se ha expresado la presentadora de Fiesta intentando hacer reflexionar a la colaboradora.