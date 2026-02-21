González Fuertes vuelve a liarse en el VAR: se salta el protocolo tras dos revisiones eternas que acaban en nada

El afán de protagonismo de Pablo González Fuertes es infinito. No contento con amenazar al Real Madrid, saltarse el reglamento para validar un gol del Atlético o invertir siete minutos en revisar un gol del Barcelona, ahora ha invertido otros 10 minutos en ver si dos faltas en el Betis–Rayo eran fuera del área o no. Martínez Munuera pitó una acción sobre Cucho Hernández como una falta peligrosa, mientras que un plantillazo sobre Ratiu también lo pitó fuera del área. El colegiado asturiano paró el partido durante cuatro minutos en la primera y seis en la segunda en busca de sendos penaltis para que, al final, se mantuviera la decisión inicial.

En la primera acción, invirtió muchísimo tiempo. Después de parar el juego, desquiciar al banquillo del Rayo Vallecano y de encender a una Cartuja desesperada ante la tardanza del VAR, Martínez Munuera recibió la orden: tenía que lanzarse la falta que había señalado desde un primer momento. Es decir, que la intervención eterna de González Fuertes fue innecesaria. No contento con ello volvería a liarla minutos después con una acción igual.

El colegiado se ha acostumbrado en esta temporada que lleva como árbitro específico de VAR a robar protagonismo constantemente a lo que sucede sobre el césped. Determinar acciones por milímetros parece ser que no es lo suyo y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Mendy comete falta cuando el Cucho sale del área y, aunque las piernas de ambos están fuera de la línea que la delimita, trató de corregir la decisión inicial. En este caso, no lo consiguió.

Minutos después, Valentín Gómez pisaba con la plancha a Ratiu al intentar despejar el balón. Pitaba Martínez Munuera la falta fuera del área, aunque la imagen parecía dejar claro que se producía sobre la línea. Aquí tardó más. Durante seis minutos estuvo viendo dónde era para, finalmente, tomar una decisión inédita: que fuese el árbitro a verlo en la pantalla.

El fallo aquí fue garrafal. Son acciones de las de tirar líneas, de las objetivas, como los fueras de juego. Si el VAR comprueba que está sobre la línea, es penalti; mientras que si comprueba que está fuera, es falta. No hay más. Pero González Fuertes se saltó el protocolo para que decidiera Martínez Munuera, que al no verlo del todo claro mantuvo su decisión.

Protagonismo infinito de González Fuertes

No es la primera polémica del trencilla desde la sala de mandos de Las Rozas. Ya anuló desde el VAR un gol legal al Getafe, mientras que en la imagen no se veía el fuera de juego por ningún lado. Fue el encargado de estar siete minutos tirando líneas para determinar que el gol de Cubarsí en el Atlético-Barcelona era fuera de juego. Por si fuera poco, comenzó la temporada regalándole un gol al Atlético en un fuera de juego claro de Giuliano Simeone.

El árbitro es uno de los grandes protegidos del CTA. Aunque su nivel sobre el césped estuvo siempre lejos de lo esperado, González Fuertes se ganó el favor del colectivo arbitral gracias a sus amenazas públicas al Real Madrid antes de la final de Copa. Ahora, es uno de los más cotizados para hacer los partidos importantes desde el VAR, llegando a compaginar incluso partidos de Primera División y de Segunda. Eso sí, en Europa no le conocen.