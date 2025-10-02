Gonçalo Ramos ajusta cuentas con Lamine: «Si eres el mejor hay que demostrarlo en el campo y no hablar»

Gonçalo Ramos fue el gran protagonista del partido disputado entre el Barcelona y el PSG el pasado miércoles por la noche en Montjuic con motivo de la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League con su gol en el minuto 90 que le dio la victoria a los parisinos. Después del encuentro atendió a la prensa y le mandó un recado a Lamine Yamal tras sus palabras en redes sociales antes del mismo.

El delantero portugués del PSG, Gonçalo Ramos, ajustó cuentas con Lamine Yamal en la zona mixta del Olímpico de Montjuic ante la prensa francesa. Fue preguntado, al igual que otros jugadores del cuadro francés, por las declaraciones de Lamine Yamal antes del partido en sus redes sociales.

En la previa del encuentro, Lamine Yamal utilizó sus redes sociales para publicar un vídeo donde terminaba diciendo «he vuelto y la misión también». Causó mucha polémica y tras la derrota contra el PSG lo terminó borrando. Gonçalo Ramos fue preguntado por ello y no dudó en darle un recado al jugador culé.

«Si eres el mejor, tienes que demostrarlo en el terreno de juego y no hablar. Somos los campeones de Europa, no tengo nada más que decir», señaló con rotundidad Gonçalo Ramos contestando a las palabras de Lamine Yamal previas al duelo.

Tampoco a Vitinha le gustaron mucho las intenciones de Lamine Yamal. «Nos importa un bledo», contestó el mediocentro portugués ante la prensa gala después del partido. Fue una sobrada de la perla culé en redes y salió trasquilado ante un PSG superior que le hizo desaparecer sobre el campo. Y es que Yamal terminó el partido sin disparos a portería y sin generar ninguna acción de valor gol.