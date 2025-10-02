Lamine vuelve a presumir de «misión» en redes y borra su mensaje tras la derrota contra el PSG

La «misión» salió mal de nuevo. El objetivo fijado por Lamine Yamal antes de jugársela ante el PSG no se cumplió, presumió de reto y objetivo en su mensaje, de estar preparado para la batalla con el Barça, como ya hizo en el pasado antes medirse a Portugal con la selección española. En ambas ocasiones, Lamine se volvió de vacío, con derrota y eliminado sus historias y publicaciones de las redes sociales…

Lamine Yamal publicó este pasado miércoles, antes del encuentro ante el PSG, una historia en su perfil de Instagram con un discurso motivacional extraído de la película Pactar con el diablo, con diversos mensajes, entre los que se podía leer «he vuelto y la misión, también» o «¿presión?».

En el vídeo compartido por Lamine antes de enfrentarse al PSG se podían ver diversas imágenes del futbolista entrenando, jugando partidos, en su día a día, ejecutando algunas filigranas y gambetas, y con una serie de frases de la mencionada película.

Pero el mensaje motivacional de Lamine quedó en eso, un mensaje motivacional que no tuvo mucho efecto en el resultado final, con un Yamal más apagado que de costumbre y bien defendido por Nuno Mendes, su pesadilla en los últimos enfrentamientos cara a cara con el español.

«La presión lo cambia todo. A algunas personas al límite, responden; otras, fallan. ¿Puedes usar todo tu talento al instante, trabajar a contrarreloj y dormir tranquilo?», dictaba el vídeo que ha eliminado Lamine Yamal tras perder ante el Paris Saint Germain. El Barça se las prometía muy felices tras el gol inicial de Ferran Torres pero los parisinos acabaron dándole la vuelta al partido: primero con el empate de Mayulu, y ya sobre la bocina, con el gol de Gonçalo Ramos. El joven extremo culé acabó el partido como empezó, con cero goles y cero asistencias.

No es la primera vez que Lamine publica vídeos así. Le resultó con mejor efecto ante rivales como el Bayern de Múnich o el Real Madrid, aunque la vez previa fue ante Portugal en la Nations League y aquel mensaje que decía «nacido para esto». Aquel encuentro no fue tampoco uno de aquellos que pasarán al recuerdo colectivo para los españoles, tampoco para los defensores acérrimos del joven de Rocafonda, que no logró gol ni asistencia en aquel choque en el que nuevamente fue aplacado por Nuno Mendes.

El vídeo previo de Lamine no sentó bien en el seno del PSG, que evidentemente vio y tenía constancia de la publicación del joven español. De hecho, tras el partido, con el 1-2 favorable a los parisinos, Vitinha respondió a Lamine: «Esto pasa a veces, sabemos que hay este tipo de declaraciones antes de los partidos, puede pasar. No tenemos nada que hacer, nos importa un bledo. Queríamos jugar el partido, lo hemos ganado y estamos contentos por ello».

Gonçalo Ramos, goleador de la noche que certificó el triunfo del PSG, también aprovechó la zona mixta de Montjuic para dejar un recado a Lamine, no en forma de misión pero sí de lección: «Somos los campeones de Europa, no puedo decir más. Si eres el mejor, tienes que demostrarlo en el campo, no hablar».