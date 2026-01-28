Tebas pagará una recompensa a todos aquellos que denuncien a los bares donde se emita fútbol pirata

La lucha de la Liga de Javier Tebas contra el fútbol pirata va un paso más allá. La patronal continúa con su cruzada contra el fútbol pirata, sobre todo en retransmisiones ilegales en bares, restaurantes y otros locales públicos, e incentivará a personas anónimas a denunciarles con una compensación económica, una recompensa de 50 euros.

Tebas planea una actualización profunda de su Canal de Denuncias, incorporando por primera vez un incentivo económico directo para los ciudadanos que colaboren en la detección de estas prácticas fraudulentas. El objetivo de esta medida es claro: implicar de forma activa a la sociedad en la protección de los derechos audiovisuales del fútbol profesional y, al mismo tiempo, salvaguardar a los establecimientos del sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) que sí cumplen con la normativa y pagan por emitir los partidos de manera legal.

«Como principal novedad, LALIGA pone en marcha un plan de gratificación por el que los usuarios que realicen una denuncia válida y efectiva podrán recibir 50 euros como agradecimiento por su colaboración, una vez completado el proceso de validación correspondiente», anuncian a través de un comunicado desde la patronal, donde firman su objetivo ‘doble’: «Proteger a los establecimientos que emiten fútbol de forma legal y facilitar la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales, poniendo a disposición de los usuarios un canal accesible desde el móvil y operativo en cualquier momento».

La principal novedad del plan es la introducción de una gratificación económica de 50 euros para aquellas personas que presenten una denuncia válida y efectiva. La recompensa se concede como muestra de agradecimiento una vez que los equipos técnicos de la Liga analizan la información aportada y verifican que el establecimiento denunciado está retransmitiendo partidos de fútbol sin la correspondiente licencia. No se trata de un pago automático, sino de una compensación condicionada a un proceso de validación riguroso y objetivo.

Tebas, contra el fútbol pirata

El Canal de Denuncias renovado está diseñado para ser accesible, rápido y sencillo. Cualquier ciudadano puede realizar una comunicación desde su teléfono móvil en cualquier momento, facilitando datos básicos sobre el local y aportando pruebas gráficas que permitan confirmar la emisión ilegal. Entre estas pruebas se incluyen imágenes del televisor donde se esté emitiendo el partido, así como fotografías del interior y de la fachada del establecimiento que ayuden a su correcta identificación.

Uno de los aspectos en los que la Liga y Tebas han puesto especial énfasis es la confidencialidad a la hora de denunciar el fútbol pirata. El sistema permite elegir entre tres modalidades: denuncia bonificada, denuncia sin gratificación o denuncia completamente anónima. De este modo, quienes prefieran no facilitar datos personales pueden alertar igualmente de una irregularidad, aunque en ese caso no opten a la recompensa económica. La patronal subraya que todas las comunicaciones se tratan de forma confidencial y que el denunciante no queda expuesto en ningún momento.

Para facilitar la identificación de retransmisiones ilegales, la Liga de Tebas ha difundido una pauta visual muy concreta. Durante la emisión de un partido en un establecimiento autorizado debe aparecer un distintivo en una esquina de la pantalla. En el caso de los bares y restaurantes, ese identificador es la letra “B”, mientras que las casas de apuestas cuentan con la letra “A”. Si no aparece ninguna de estas marcas, el local no está autorizado para emitir el contenido y la señal es considerada ilegal.