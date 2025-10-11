Cazorla estalla tras la destitución de Paunovic: «No sé quién me da más lástima…»

Santi Cazorla ha estallado en redes sociales contra aquellos que le acusan de ser uno de los culpables de la destitución de Veljko Paunovic. El Real Oviedo anunció esta semana el adiós del serbio debido a los resultados del equipo en la Liga. Han sido muchos los aficionados que han acusado al vestuario, y más concretamente al capitán, de provocar la marcha del técnico que devolvió al cuadro asturiano a Primera 24 años después.

Ante las acusaciones, Cazorla se ha hartado y ha roto su silencio con un mensaje claro y directo en sus historias de Instagram: «No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mí o los que se las creen». La destitución de Paunovic no ha sentado nada bien entre los aficionados del Oviedo, que consideran que el vestuario ha sido el gran culpable de que esto sucediera. En los últimos días se han dicho muchas cosas y el capitán ha salido al paso para desmentirlas.

De hecho, cabe recordar, que Cazorla fue uno de los primeros en mandarle un mensaje públicamente a Paunovic después de que el Oviedo comunicara su despido. «Muchas gracias a ti y a todo el cuerpo técnico por devolvernos a la élite, míster. Formaréis parte de la historia. Toda la suerte para lo que venga», señaló el hombre que ha devuelto al conjunto asturiano a la máxima categoría del fútbol español.

Tras la salida de Paunovic ha llegado un viejo conocido de los oviedistas, Luis Carrión, que abandonó al Oviedo en Segunda para entrenar a Las Palmas en Primera. Precisamente sobre su salida, el técnico dijo: «Lo veo ahora, del Real Oviedo no hay que irse. Creo que fui demasiado frío. Cuando sales fuera de un club como este, sin desmerecer al resto… el Oviedo es especial. Entiendo que haya gente que se habrá dolida por mi salida y tendré que aceptar que haya alguna crítica».