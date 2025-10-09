Primer entrenador de la Liga destituido: el Oviedo cesa a Paunovic

Cae el primer entrenador de la Liga. Veljko Paunovic ha sido destituido del Real Oviedo. Así lo ha comunicado el club carbayón a través de sus canales oficiales. Se esperaba que el próximo partido contra el Espanyol actuara como juicio para el técnico serbio, pero la decisión se ha precipitado y tanto él como su cuerpo técnico abandonan el club desde este jueves. La destitución llega con el calendario a mediados de octubre y ocho jornadas ligueras disputadas.