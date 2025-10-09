Liga

Primer entrenador de la Liga destituido: el Oviedo cesa a Paunovic

Paunovic
Paunovic durante un partido con el Oviedo. (Getty)

Cae el primer entrenador de la Liga. Veljko Paunovic ha sido destituido del Real Oviedo. Así lo ha comunicado el club carbayón a través de sus canales oficiales. Se esperaba que el próximo partido contra el Espanyol actuara como juicio para el técnico serbio, pero la decisión se ha precipitado y tanto él como su cuerpo técnico abandonan el club desde este jueves. La destitución llega con el calendario a mediados de octubre y ocho jornadas ligueras disputadas.

 

 

Lo último en Deportes

Últimas noticias