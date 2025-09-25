El Barcelona esquiva el cante en Oviedo

Venía la semana cargada alrededor del Barcelona con las rotaciones. La enfermería y el calendario comprimido obligaron a Flick a ellas. Balde, Gavi, Lamine, Fermín y la baja de larga duración de Ter Stegen. El técnico azulgrana rotó lo que pudo. Lewandowski, De Jong y Koundé al banquillo, pero tuvo que tirar de ellos para que su equipo evitara el cante de Joan García. Reina aprovechó su error para perforar la meta con un zapatazo desde su casa. Fue el preámbulo de una de esas remontadas propias de los azulgranas. Eric García, Lewandowski y Araujo revirtieron el guion y firmaron el triunfo (1-3) del Barcelona.