Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Oviedo

El Barcelona remontó y ganó en Oviedo para seguir a dos puntos del Real Madrid en la clasificación de la Liga (1-2). Al cierre de la jornada 6, la primera entre semana del campeonato, los culés superan la presión del líder para seguir segundos, no sin sufrimiento tras el gol encajado en el primer tiempo con cantada incluida de Joan García. Eric García y Robert Lewandowski lograron darle la vuelta al tanto inicial de Alberto Reina. En cambio, los asturianos continúan en puestos de descenso con tres puntos.

El Elche alargó su gran arranque de temporada con un empate (1-1) ante Osasuna en El Sadar, donde el conjunto local dejó escapar la victoria en el descuento en un fallo de su portero Sergio Herrera. El equipo de Eder Sarabia sujetó su condición de invicto y el mejor arranque histórico del conjunto ilicitano en Primera División, quinta posición con diez puntos. Mientras, a los rojillos se le esfumó la opción de escalar en la tabla, decimotercero con siete puntos, tras un duro final.