Remontada histórica: el Oviedo se impone al Mirandés y regresa a Primera División 24 años después

Se acabó. «Volveremos a Primera División», reza el himno del centenario del Oviedo. Lo compuso Melendi, pero lo entona toda una ciudad que desde esta medianoche regresa a le élite del fútbol español 24 años después. Decía Cazorla, que las ha visto de todos los colores en esto del fútbol, que era el partido más importante de su vida. Había vuelto al conjunto asturiano para devolver al equipo de su formación a Primera. Y cumplió, su tanto igualó el inicial de Panichelli y guió a Chaira y Portillo que sellaron la remontada y el ascenso a Primera. Toda una generación aterriza en lo desconocido, en la máxima categoría de España. Se acabó. El Oviedo está de vuelta.

La noche se transformó en día en un Carlos Tartiere con vida. Sus cimientos se movían, por sus tripas más de 30.000 gargantas se quedaron sin voz durante dos horas y media, desde que los gaiteros interpretaron el himno de Asturias hasta que Sesma Espinosa decretara el final del partido y Fernando Alonso se desatara en uno de los palcos. Era el desenlace esperado por los ovetenses. Ese y el de Cazorla ejerciendo como maestro de ceremonias cerveza en mano. Ambos se produjeron en Oviedo, tierra querida.

No hubo sorpresas en los onces, pero sí cambios en el Real Oviedo. Mientras Alessio Lisci apostó en el Mirandés por los mismos once del partido de ida, Paunovic apostó por cambiar el dibujo, volver al 4-2-3-1 e introducir a Santi Cazorla y Fede Viñas en detrimento de Oier Luengo y Paraschiv. El Oviedo intentó apretar desde el inicio y al menos territorialmente lo logró, pero no había ocasiones y el Mirandés hizo el mayor daño posible en la primera que tuvo, cuando tras un duelo ganado en el carril central, Iker Benito recibió en la banda izquierda, se fue al interior y su centro al segundo palo lo cabeceó a las mallas Panichelli para poner el 0-1 y silenciar el Tartiere.

Los azules seguían teniendo el balón, pero solo Fede Viñas era capaz de poner en aprietos a su par cada vez que participaba. En el cuarto saque de esquina del Oviedo en el primer tiempo, Costas cabeceó y el balón le dio en la mano. Sesma Espinosa no dudó, pitó penalti claro y Santi Cazorla se encargó de poner el 1-1 con el que se fue al descanso. Tras el descanso, al Oviedo le volvía a costar llevar la iniciativa, pero Rahim la puso y el balón muerto tras una disputa entre Viñas y Egiluz lo mandó a la red Ilyas Chaira para marcar el 2-1 e igualar la eliminatoria.

El gol, en vez de espolear al Oviedo, aupó a un Mirandés que encadenó sus mejores minutos de fútbol de toda la eliminatoria. Los jabatos dominaban, pero en los últimos diez minutos el Oviedo logró alejar el balón de su portería e incluso Alemao tuvo una carrera que acabó con un disparo que se fue por encima del larguero. Tras los 90 minutos de Anduva y los 90 minutos del Tartiere, la final se iba a la prórroga.

El conjunto jabato inició la prórroga con la fuerza y las ganas del que necesitaba un gol para ascender, aunque el Oviedo se empezó a defender mejor. A sólo dos minutos del final del primer tiempo de la prórroga, una volea a la escuadra de Portillo puso el 3-1 y más de medio ascenso para los carbayones. No hubo tiempo para más y con el pitido final la locura se desató en el césped del Carlos Tartiere, invasión de campo y los jugadores azules a hombros. el Real Oviedo regresa a Primera División. Se acabó.