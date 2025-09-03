Siete inmigrantes muertos tras la llegada de dos pateras a la costa de Almería

Siete inmigrantes ilegales que viajaban en dos pateras han sido hallados muertos este miércoles tras la llegada de sendas embarcaciones a la costa de Almería, una a la playa de Los Muertos (Carboneras) y otra a la playa de Las Salinas (Cabo de Gata), según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Almería. Seis de los cuerpos han sido localizados en Los Muertos y el séptimo ha aparecido en Las Salinas. No se descarta el hallazgo de nuevos cadáveres.

Según los primeros indicios con los que trabajan los investigadores, los seis fallecidos hallados en aguas de Carboneras irían a bordo de una embarcación go fast (taxi patera) en la que viajaban otros 26 inmigrantes que han conseguido llegar por sus medios a la citada playa.

La Guardia Civil ha interceptado a este grupo de inmigrantes a las 00:30 horas, aunque los avisos sobre el avistamiento de cadáveres en el mar han comenzado a recibirse a partir de las 8:00 horas, cuando el 112 ha comunicado a Protección Civil la presencia de dos cuerpos flotando frente a la playa de Marinicas. Salvamento Marítimo ha requerido a Protección Civil de Carboneras que se hiciera cargo del operativo.

Sus equipos han rescatado dos cadáveres en un primer momento y otros cuatro posteriormente, hasta localizar un total de seis cuerpos entre las playas de Marinicas, Corral y Los Muertos. Los cadáveres han ido apareciendo progresivamente hasta las 13:30 horas y han sido trasladados al puerto pesquero de la localidad, donde han quedado a disposición judicial, y se ha activado el protocolo forense para su identificación.

También en Los Muertos, el 112 ha recibido esta mañana varias llamadas que informaban de la presencia en la zona de cuatro inmigrantes procedentes de otra patera, aunque inicialmente no han sido localizados.

A las 11:00 horas, el 112 ha registrado otro aviso por un posible cadáver flotando frente al camino de acceso de Los Muertos, extremo que la Guardia Civil no ha confirmado en ese momento. Después han llegado más avisos que advertían de la presencia de más cuerpos visibles en el mar.

En un episodio paralelo, otra patera con 37 inmigrantes a bordo, entre ellos dos mujeres y tres niños, ha llegado a la playa de Las Salinas, en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, donde se ha confirmado un muerto.

La investigación se mantiene abierta para esclarecer las circunstancias de ambos hechos.

Fuentes próximas al caso no descartan que aparezcan más cuerpos y apuntan a testimonios de supervivientes de una de las pateras que relatan que, con oleaje, algunos ocupantes habrían sido arrojados u obligados a saltar al agua al llegar a Los Muertos, si bien este extremo no está confirmado oficialmente.

Esta misma semana la Policía Nacional ha detenido a 16 inmigrantes en Canarias acusados de la matanza de otros 72 ocupantes del cayuco en el que viajaban. Las víctimas fueron acusadas de brujería, tal y como adelantó OKDIARIO. Algunos de los inmigrantes fueron tiroteados y otros arrojados vivos por la borda, según los testigos. La patera salió de África con 320 personas y llegó a Canarias con 248. Fueron rescatados por Salvamento Marítimo tras 15 días de navegación.