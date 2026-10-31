Diego Fernández, ingeniero químico coincide con limpiadores del hogar: «El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco son inútiles para limpiar la lavadora»

La lavadora es uno de los electrodomésticos que más utilizamos en casa, aunque no siempre le prestamos la atención necesaria a su limpieza. Con el paso del tiempo, los restos de detergente, la suciedad, las pelusas y la humedad pueden acumularse en su interior, favoreciendo la aparición de malos olores y moho. Además de mejorar la higiene, un buen mantenimiento ayuda a evitar atascos y problemas técnicos, como obstrucciones o errores durante los ciclos de lavado. Una lavadora limpia consume menos energía t reduce el riesgo de que aparezcan manchas en las prendas.

Los fabricantes recomiendan realizar una limpieza de la lavadora cada pocos meses, en función de la frecuencia con la que se utilice. Mantener esta rutina ayuda a impedir que se acumulen residuos y permite que el electrodoméstico funcione como es debido. Si se utiliza a diario o se suelen lavar cargas grandes, lo aconsejable es limpiar el tambor, el compartimento del detergente y los filtros al menos una vez al mes.

Por qué no deberías limpiar la lavadora con bicarbonato y vinagre

«¿Se puede usar bicarbonato de sodio y vinagre para limpiar la lavadora?», comienza preguntando en uno de sus últimos vídeos en redes sociales el ingeniero químico Diego Fernández. Luego se responde a sí mismo con un rotundo «no». «Es inútil porque el bicarbonato de sodio y el vinagre se neutralizan entre sí», explica, ya que se trata de un producto ácido cuya eficacia se ve contrarrestada por un segundo producto alcalino.

Entonces, ¿deberían usarse por separado? «El bicarbonato de sodio solo tampoco sirve, porque no elimina la cal ni los residuos de detergente. El vinagre sólo funciona, pero se necesitarían 2 litros de vinagre industrial, y si se trata de vinagre de cocina, al menos 4 litros». Afortunadamente, Diego Fernández tiene una alternativa muy interesante. «Lo que recomiendo usar es ácido cítrico; tiene un nivel de acidez mayor que el vinagre, por lo que funciona mejor. Además, es menos corrosivo que el vinagre, así que es menos probable que dañe las partes internas de la lavadora». También señala que «viene en forma sólida y no está diluido como el vinagre, así que no es necesario usar grandes cantidades».

Para aplicarlo, «añadiremos cuatro cucharadas (unos 120 gramos) de ácido cítrico al tambor y lo pondremos en marcha con un ciclo de limpieza o un ciclo de lavado largo, preferiblemente con agua caliente». En cuanto a la frecuencia de limpieza, recomienda hacerla «cada tres o cuatro meses para mantenerla en buen estado, evitar malos olores y garantizar que la ropa salga limpia».

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Por otro lado, Diego Fernández explica cómo lavar trapos sucios en la lavadora siguiendo una serie de pasos muy sencillos. «La contaminación cruzada en la lavadora puede ocurrir, y de hecho es bastante común, pero no está mal lavar traperos o trapos sucios si se siguen las pautas correctas», asegura. En primer lugar, recomienda lavarlos por separado de la ropa y las toallas de uso personal para evitar la posible transmisión de bacterias. Además, se debe utilizar un programa de lavado a 60 °C como mínimo y agregar una o dos cucharadas de percarbonato de sodio al detergente habitual para conseguir una limpieza y desinfección más eficaz.

«El percarbonato de sodio es un compuesto muy versátil. Al liberar oxígeno activo, elimina las manchas, desinfecta y reduce la presencia de bacterias. Si se utiliza junto al detergente en un ciclo a partir de 40 grados, mejora la eficacia del lavado y disminuye el riesgo de contaminación cruzada», explica. Para quienes tengan lavadoras que no alcancen altas temperaturas, basta con dejar los trapos sucios en remojo con agua caliente y percarbonato durante una hora antes de lavarlos.

El ingeniero químico destaca que el percarbonato de sodio no es tóxico y es 100% biodegradable, por lo que es una opción mucho más respetuosa con el medio ambiente que otros productos desinfectantes. Además, también funciona como blanqueador y quitamanchas. Para ello, sólo hay que disolver dos cucharadas en tres litros de agua caliente y dejar la ropa en remojo durante aproximadamente una hora. En el caso de las manchas más persistentes, se puede preparar una pasta mezclando el producto con agua caliente. Después, se aplica sobre la zona afectada, se deja actuar unos minutos y se frota antes de aclarar la prenda.

Siguiendo estas sencillas recomendaciones se puede conseguir una lavadora más limpia y un hogar más higiénico, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada, un problema que muchas veces pasa inadvertido en las tareas domésticas cotidianas.

Finalmente, para mantener la lavadora en buen estado, conviene evitar el uso excesivo de blanqueador, ya que podría deteriorar algunos componentes internos, elegir detergentes de calidad y respetar las cantidades indicadas por el fabricante. También es importante dejar la puerta abierta después de cada lavado para ventilar el tambor y evitar que se acumule humedad.