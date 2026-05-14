La CEOE ha elevado dos décimas su previsión media de inflación para este año hasta el 3,1%, considerando que la guerra en Irán se resolverá en las próximas semanas y que provocará aumentos transitorios de precios por encima de esa tasa mientras dure el conflicto.

«Hay que tener en cuenta que, en el caso de que se dilate en el tiempo, la subida de los precios de la energía y materias primas se trasladaría a otros precios de la cesta de la compra y podrían surgir expectativas de una mayor inflación», advierte la CEOE en un comunicado.

La organización que preside Antonio Garamendi ha indicado que las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo (reducción de los tipos impositivos aplicados a la electricidad, el gas y los carburantes y combustibles), contuvieron el incremento de los precios de los productos energéticos en abril.

De esta forma, la inflación general se desaceleró hasta el 3,2% en el cuarto mes del año y la inflación subyacente se moderó al 2,8%.

La CEOE recuerda que en la Unión Monetaria, el IPC armonizado de abril situó su tasa interanual en el 3%, cuatro décimas más que el mes anterior, mientras que en España repuntó una décima, hasta el 3,5%, por lo que el diferencial se ha reducido a medio punto.

Este jueves se ha conocido el dato definitivo de la inflación en España en abril. El INE ha confirmado que el IPC recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, gracias al menor coste de la electricidad y pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

En la moderación de la inflación ha influido el descenso de los precios de la electricidad, que disminuyeron más que en abril de 2025, y la evolución de los precios de los paquetes turísticos, que subieron, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

Los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de la inflación, ya que subieron en abril de este año, frente a la bajada que experimentaron un año antes.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha señalado que la moderación de la inflación en el cuarto mes del año se explica, principalmente, por «el ‘escudo renovable’ y el paquete de respuesta puesto en marcha por el Gobierno» para paliar el impacto económico de la guerra en Irán.

«El plan de respuesta está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto de la guerra sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares. Así, la inflación de los carburantes sin las medidas hubiera sido del 28,9% en abril. Las medidas han conseguido moderar esta cifra en más de 16 puntos porcentuales», ha subrayado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Por su parte, los precios de la electricidad y del gas natural registraron en abril descensos del 4,3% y del 9,6%, respectivamente, lo que, según Economía, «confirma la capacidad del sistema energético español de absorber shocks externos» por su apuesta por las renovables, «escudo frente al impacto de la guerra».

Al haber superado los combustibles para vehículos personales el 15% en su variación anual, que es el umbral fijado en el decreto anticrisis, las medidas fiscales sobre carburantes -tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio, según ha confirmado Economía.

Ahora bien, el Ministerio ha señalado que la caída en los precios de la electricidad y del gas natural «permiten iniciar la desactivación» de las medidas relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña, a partir del 1 de junio. No obstante, Economía ha precisado que las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

El resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico -42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos- continuarán en vigor.