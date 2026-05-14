FlatironDragados, la filial de ACS dedicada a la integración civil, avanza hacia la fase de construcción del proyecto de mejoras de drenaje pluvial de Windsor Woods, Princess Anne Plaza y The Lakes,

Este proyecto está valorado en 518 millones de dólares, tras completar con éxito una fase colaborativa de preconstrucción de dos años junto con la Ciudad de Virginia Beach y su socio de diseño, Arcadis.

En concreto, la ejecución del programa integral de infraestructuras de protección frente a inundaciones desarrollado por la Ciudad de Virginia Beach protegerá los activos municipales y responderá a las necesidades de la comunidad durante las próximas generaciones.

Entre los elementos más destacados del proyecto figuran las mejoras en almacenamiento y drenaje de aguas pluviales mediante el uso de grandes estaciones de bombeo, compuertas de marea para minimizar el impacto de las mareas y maximizar la capacidad de almacenamiento, y barreras contra inundaciones, junto con la mejora de los canales de drenaje.

Además, este proyecto se ajusta a la estrategia de FlatironDragados de construir infraestructuras de resiliencia que protejan a las comunidades, las instalaciones vitales y las cadenas de suministro esenciales frente al aumento de las amenazas climáticas y los desastres naturales.

Otros proyectos

El proyecto se suma a los actuales proyectos de resiliencia de FlatironDragados:

El proyecto Storm Surge Upgrade, de 102 millones de dólares, en Port Arthur, Texas. FlatironDragados está implementando una serie de mejoras de resiliencia cerca del canal. El proyecto incluye 8,8 kilómetros de nuevo dique de tierra 8,8 kilómetros de nuevo muro de contención contra inundaciones 26 nuevas estructuras de cierre Hormigón. Estas mejoras protegerán mejor las estaciones de bombeo y otras infraestructuras clave contra sistemas de tormentas cada vez más potentes y el aumento del nivel del mar.