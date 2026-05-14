FlatironDragados (ACS) inicia la construcción del plan de protección frente inundaciones en Virginia
Este proyecto está valorado en 518 millones de dólares
FlatironDragados, la filial de ACS dedicada a la integración civil, avanza hacia la fase de construcción del proyecto de mejoras de drenaje pluvial de Windsor Woods, Princess Anne Plaza y The Lakes,
Este proyecto está valorado en 518 millones de dólares, tras completar con éxito una fase colaborativa de preconstrucción de dos años junto con la Ciudad de Virginia Beach y su socio de diseño, Arcadis.
En concreto, la ejecución del programa integral de infraestructuras de protección frente a inundaciones desarrollado por la Ciudad de Virginia Beach protegerá los activos municipales y responderá a las necesidades de la comunidad durante las próximas generaciones.
Entre los elementos más destacados del proyecto figuran las mejoras en almacenamiento y drenaje de aguas pluviales mediante el uso de grandes estaciones de bombeo, compuertas de marea para minimizar el impacto de las mareas y maximizar la capacidad de almacenamiento, y barreras contra inundaciones, junto con la mejora de los canales de drenaje.
Además, este proyecto se ajusta a la estrategia de FlatironDragados de construir infraestructuras de resiliencia que protejan a las comunidades, las instalaciones vitales y las cadenas de suministro esenciales frente al aumento de las amenazas climáticas y los desastres naturales.
Otros proyectos
El proyecto se suma a los actuales proyectos de resiliencia de FlatironDragados:
El proyecto Storm Surge Upgrade, de 102 millones de dólares, en Port Arthur, Texas. FlatironDragados está implementando una serie de mejoras de resiliencia cerca del canal. El proyecto incluye 8,8 kilómetros de nuevo dique de tierra 8,8 kilómetros de nuevo muro de contención contra inundaciones 26 nuevas estructuras de cierre Hormigón. Estas mejoras protegerán mejor las estaciones de bombeo y otras infraestructuras clave contra sistemas de tormentas cada vez más potentes y el aumento del nivel del mar.
El proyecto North/West Battery Park City Resiliency, de 1.700 millones de dólares, en Nueva York. Este proyecto creará un sistema de barreras contra inundaciones en el bajo Manhattan, desde el barrio de Tribeca hasta Battery Park City. La actual zona inundable afecta a 120 edificios y 25 000 residentes. Incluye el centro de transporte del World Trade Center e infraestructura regional clave, el Memorial y Museo del World Trade Center, el Museo del Patrimonio Judío y otras instituciones culturales y educativas.
El proyecto Rebuild by Design Hudson River Resiliency, de 251 millones de dólares, en Nueva Jersey. Este complejo proyecto de resiliencia emplea una estrategia integral de gestión de aguas pluviales urbanas para abordar las inundaciones provocadas por marejadas ciclónicas y las inundaciones recurrentes en el interior. La mitigación de los impactos de las grandes marejadas y las fuertes lluvias protegerá a las comunidades vulnerables en las zonas urbanas densamente pobladas del norte de Nueva Jersey.
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