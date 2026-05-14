Meryl Streep y Anne Hathaway se embolsan 12,5 millones por ‘El diablo se viste de Prada 2’

El estreno de El diablo se viste de Prada 2 ha hecho historia. Según lo publicado, la película ha alcanzado en menos de dos semanas un éxito abrumador, con una recaudación mundial de 433 millones de dólares. Unas cifras que, sin duda, han superado con creces las obtenidas por la primera entrega. Pero, mientras los beneficios no dejan de crecer, los fans no solo están hablando de la trama. Y es que también está siendo muy comentado el sueldo que habrían recibido sus protagonistas, Meryl Streep y Anne Hathaway.

Según apunta un periódico local de Nueva York, para los productores era fundamental contar con la presencia de Streep en esta secuela dirigida por David Frankel. Es por ello por lo que no dudaron en ofrecerle un salario acorde a su prestigio y trayectoria, marcada por sus 21 nominaciones a los Premios Oscar: 12,5 millones de dólares.

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Sin embargo, más allá del sueldo citado, lo que más ha sorprendido es el gesto que quiso tener la actriz con sus compañeras de reparto. Tal y como recoge Variety, el medio encargado de sacar a la luz estos datos, Streep exigió en un principio que Anne Hathaway cobrara exactamente la misma cantidad que ella. Un movimiento que repitió posteriormente con Emily Blunt. De esta manera, las tres habrían recibido este millonario sueldo por regresar, veinte años después, a una película que marcó a toda una generación y que impulsó definitivamente sus carreras en Hollywood.

Pero esto no es todo. Variety también señala que, aparte de estos 12,5 millones iniciales, Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt también habrían firmado un contrato con importantes bonificaciones vinculadas al rendimiento de la taquilla. Así, estarían recibiendo incentivos adicionales en función de la recaudación que esté consiguiendo la película en los cines de todo el mundo. Cuanto mayores ingresos, más elevada será esta cantidad y, en el caso de El diablo se viste de Prada 2, todo apunta a que se estarían tratando cifras especialmente altas, ya que está superando todas las previsiones que se tenían en un principio.

«Según fuentes consultadas, cada actriz podría ganar más de 20 millones de dólares si la secuela sigue atrayendo al público», señalan desde Variety. Además, es importante destacar que, a raíz de su éxito, varios medios también han publicado que Disney estaría barajando la posibilidad de realizar una tercera entrega. Y es que estas cifras estratosféricas se veían venir desde el rodaje, donde la propia Meryl Streep ya aseguró a Harper’s Bazaar que les seguía muchísima gente y que tuvieron que pedir ayuda a las autoridades. «Aunque éramos conscientes del impacto de la primera película hace dos décadas, creo que ninguno de nosotros estaba preparado para la avalancha de simpatía y atención ávida que nos rodeó. Necesitábamos barreras policiales y control de multitudes. Llegaron autobuses llenos de fans, y los paparazzi nos rodearon; en cierto momento, ¡no paraban de interponerse delante de la cámara y del plano!», contaba.