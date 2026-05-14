Un vídeo firmado por «los cómicos que sí trabajan» señala a Manu Sánchez por «plagiar» monólogos tras su fichaje por TVE y su chiste con Sánchez

Tras su fichaje por TVE, a la que ha llegado adulando a Pedro Sánchez en la promoción de su nuevo programa en La 1, Manu Sánchez se ha posicionado en el punto de mira de «los cómicos que sí trabajan». Se trata de la firma de un vídeo en el que se denuncia a Manu Sánchez como «plagiador» de varios monólogos de otros cómicos, recogidos en las imágenes. Además, la acusación coincide con la aparición del humorista en Mañaneros 360, donde se ha burlado de Isabel Díaz Ayuso comparándola con una «rata» y aupado por las risas de Javier Ruiz.

El vídeo contrasta varias intervenciones en televisión de Manu Sánchez con otras anteriores de Agustín Jiménez, Luis Piedrahita y Sergio Olalla a principios de los 2000. Los chistes y bromas que recoge son sospechosamente similares a los que pronuncia, a posteriori, Manu Sánchez. A su término, se puede leer que el vídeo expone «cómo se gana la vida este personaje, robándole el material a otros cómicos». Para rematarlo, aparece la firma «los cómicos que sí trabajan».

La difusión de este contenido coincide, por otro lado, con la visita de Manu Sánchez a Mañaneros 360. En el programa de Javier Ruiz, Manu Sánchez aludió al viaje de Ayuso a México, al crucero del hantavirus y al ruido generado por el comentario de Fernando Clavijo -«las ratas saben nadar»-.

Tal y como se interpretó la frase, el cómico comparó a Ayuso con una rata, algo que provocó las espontáneas risas de Javier Ruiz: «He vivido muchos años en México y lo que dice Ayuso duele, escuece. El tema es, ¿Ayuso sabe nadar? Esa sería la pregunta».

El público identifica a Manu Sánchez como un humorista de la cuerda socialista, especialmente después de su pregón del Carnaval de Cádiz con el que hizo evidentes guiños ideológicos, mientras que también lanzó ataques a la derecha. Guiños a los que también ha recurrido en la promoción de su nuevo programa, con la que ha aprovechado para adular al presidente del Gobierno con un chiste de su agrado.

El nuevo espacio de Manu Sánchez en La 1 de TVE se llamará El perro andaluz. El nombre, en el anuncio, lo completa un «by Manu Sánchez», y la frase completa se aprovecha en la promo para hacer una referencia al mote del que no reniega el jefe del Ejecutivo -al contario-: en la imagen final, desaparecen andaluz y by Manu, para que se pueda leer únicamente El perro Sánchez.

El vídeo de los monólogos, el ataque a Ayuso y la alusión a Pedro Sánchez no son las únicas polémicas que preceden al estreno del cómico en TVE: su incorporación a La 1 también ha recibido muchas críticas por dar protagonismo en la televisión pública a un rostro tan conocido en Andalucía y alineado con la izquierda justo cuando se está celebrando la campaña de las elecciones autonómicas.