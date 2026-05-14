Fran Redondo, el nieto del fallecido Julián Muñoz, ha tomado una contundente decisión justo cuando su vida está a punto de dar un giro radical. El joven, que saltó al foco mediático tras la muerte del exalcalde de Marbella, ha optado por desaparecer completamente de las redes sociales y alejarse de la exposición pública en uno de los momentos más importantes de su vida: su futura paternidad.

Hasta entonces, Fran era un auténtico desconocido para el gran público. Sin embargo, poco después del fallecimiento de Julián Muñoz, sorprendió sentándose en el plató de ¡De Viernes!, donde habló sin filtros sobre los secretos de su familia, la complicada historia del clan y la estrecha relación que mantiene con su abuela, Mayte Zaldívar. También recordó los años más duros marcados por el romance entre el exregidor marbellí e Isabel Pantoja y todo lo que supuso el caso Malaya para su entorno.

La decisión del nieto de Julián Muñoz

El nombre de Julián Muñoz continuó ocupando titulares incluso después de su muerte. Gran parte de la repercusión llegó tras emitirse la entrevista póstuma que dejó grabada junto a Santi Acosta, un testimonio con el que el ex político quiso cerrar definitivamente los capítulos más polémicos de su vida, desde sus infidelidades hasta los escándalos de corrupción que marcaron su etapa al frente del Ayuntamiento de Marbella.

Tras su fallecimiento, varios miembros de la familia decidieron dar un paso al frente para mostrar una imagen mucho más humana y familiar de Julián Muñoz. Entre ellos destacó especialmente Fran Redondo, quien no dudó en hablar públicamente del hombre que conoció años después de nacer debido al distanciamiento que existía dentro del clan familiar.

«Tuve la suerte de despedirme de él», confesó entonces en televisión, en una intervención que emocionó a muchos espectadores. El joven recordó cómo fueron los últimos días de su abuelo y destacó el papel fundamental de Mayte Zaldívar como eje de la familia: «Mi abuela es el pilar de nuestra familia y gracias a ella somos quienes somos».

Sus palabras dejaron ver el deseo de la familia de reconciliarse con la figura de Julián Muñoz y dejar atrás la imagen pública ligada únicamente a la polémica y los escándalos. De hecho, meses después de aquella entrevista, Fran continuó compartiendo emotivos recuerdos familiares en redes sociales, dedicándole mensajes cargados de nostalgia. «No sabes la falta que me haces por aquí. Nunca olvidaré tus consejos y tus charlas», escribía en una publicación dedicada al ex alcalde.

Sin embargo, desde hace meses, la vida de Fran Redondo se ha convertido en una auténtica incógnita. El joven ha decidido dar un paso atrás definitivo en su exposición mediática hasta el punto de eliminar sus redes sociales y mantener un perfil completamente anónimo.

Ahora, según ha adelantado la revista ¡Hola!, se ha conocido el motivo por el que su vida está a punto de cambiar para siempre: Fran Redondo será padre por primera vez. Una noticia que llega en plena etapa de discreción absoluta y que confirma el importante momento personal que atraviesa el nieto de Julián Muñoz.