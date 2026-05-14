Laura Matamoros estalla tras las críticas que ha recibido por sus malos hábitos: «El alcohol es exactamente igual de malo»

Laura Matamoros vuelve a estar en el centro de la polémica. Hace unos días, la creadora de contenidos compartía un carrusel de imágenes que, sin esperarlo, ha desatado la locura en su perfil social. ¿El motivo? Una foto en la que aparece con un cigarrillo.

Laura Matamoros estalla contra las críticas

Sin quererlo, Laura Matamoros vuelve a estar en el centro de la diana de las críticas. La hija de Kiko y Marian Flores, que ha estado unas semanas en Estados Unidos para aprender inglés, ha aterrizado en el país para ser noticia de nuevo. Si hace unos meses fue protagonista de la actualidad social por su enfrentamiento público con su primo Carlo Costanzia, ahora lo es por sus malos hábitos.

Hace unos días, la joven compartió una foto en la que aparece fumando. Un hábito que ha sido muy cuestionado por sus seguidores. «Deja el tabaco, es malo para la salud», «no das buena imagen» o «Laura, con todo el deporte que tú haces, qué mal queda que fumes». Sin embargo, y lejos de mantenerse callada, ha roto su silencio en redes sociales, donde ha contestado sin miramientos.

«Pero qué absurdo todo esto. El alcohol es exactamente igual de malo que un cigarro también, ¿y de eso no hablas?», comenzaba diciendo Laura, molesta por la polémica generada. La influencer insistía en que muchas personas comparten constantemente fotografías consumiendo alcohol sin recibir el mismo nivel de reproche: «Muchas personas suben fotos bebiendo… y tiene que ser Laura Matamoros la que incita al mal… Vete de paseo, anda…».

Con estas palabras, Laura quiso dejar claro que considera injusto el señalamiento público al que se ha visto sometida, especialmente teniendo en cuenta que, según ella, no está promoviendo hábitos nocivos, sino mostrando aspectos cotidianos de su vida personal.

La creadora de contenido fue todavía más allá y aprovechó para reivindicar la importancia del equilibrio en el estilo de vida. «Creo que una vida saludable es tener un balance en todo», explicó. Un mensaje con el que defendía que cuidar el cuerpo no significa vivir bajo restricciones permanentes ni responder a estándares imposibles.

«Soy súper deportista y fumo, ¿y qué?», escribió en mayúsculas, dejando clara su frustración ante las críticas. Laura aseguró que compatibiliza el deporte y los hábitos saludables con momentos de ocio y diversión: «También me divierto y salgo de fiesta y también me duermo entre semana a las 9 p. m. si mi agenda me lo permite».

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La influencer considera que actualmente existe una presión excesiva por mostrar una imagen perfecta en redes sociales y lamenta el nivel de juicio constante al que se enfrentan los personajes públicos. «Qué desastre de sociedad», añadía, evidenciando su hartazgo por la polémica.

Aun así, Laura Matamoros quiso matizar sus palabras y reconoció abiertamente que fumar no es un hábito saludable. «Lógicamente no es saludable fumar», afirmaba. Sin embargo, defendió que existen muchas otras conductas perjudiciales que socialmente están mucho más normalizadas: «Pero tampoco lo es estar tirado en el sofá».

Sus declaraciones no han tardado en viralizarse y han generado un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios han apoyado su discurso sobre la libertad individual y la hipocresía social, otros consideran que figuras públicas con millones de seguidores deben ser especialmente cuidadosas con la imagen que proyectan.

No es la primera vez que Laura Matamoros se muestra completamente sincera sobre su vida personal y sus hábitos. La influencer suele compartir tanto sus rutinas deportivas como sus momentos de ocio, apostando por una imagen natural y alejada de la perfección absoluta que muchas veces impera en redes sociales.

La polémica vuelve a poner sobre la mesa el eterno debate acerca de la responsabilidad de los influencers y el impacto que sus publicaciones pueden tener entre sus seguidores. Mientras tanto, Laura parece decidida a mantenerse fiel a su forma de entender la vida: equilibrio, naturalidad y libertad para mostrarse tal y como es.