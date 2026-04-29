No es ningún secreto que la entrevista que Makoke concedió el pasado viernes 24 de abril en el programa De Viernes, presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, continúa dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Recordemos que la colaboradora de televisión no dudó un solo instante en dar a conocer muchos de los episodios vividos junto a su ex marido Kiko Matamoros, siendo muchos de ellos verdaderamente sorprendentes e, incluso, estremecedores. Dadas las circunstancias, y como era de esperar, el padre de Laura Matamoros no dudó en romper su silencio para, entre otras cuestiones, anunciar medidas legales contra De Viernes y Mediaset, pero también contra Makoke por sus declaraciones en el mencionado programa de Telecinco.

Pero no ha sido la única reacción que hemos podido presenciar en los últimos días. Un claro ejemplo lo encontramos en Laura Matamoros, que no ha dudado un solo segundo en mandar un mensaje público a Makoke tras regresar de Ibiza y ser preguntada por este asunto en el aeropuerto de Madrid. Todo comenzó a su llegada a la capital cuando, al encontrarse con la prensa, la influencer optó en un primer momento por guardar silencio: «No voy a decir nada». A pesar de todo, y al ser consciente de que en esa entrevista habló no solamente de su padre, sino también de su madre a pesar de que lleva años alejada de los medios, decidió hablar: «Que se dé un puntito en la boca», aseguró, dirigiéndose a su ex madrastra.

Al ser preguntada por si quería añadir algo más, Laura Matamoros no tuvo reparos a la hora de ir mucho más allá: «Lo que puedo decir es que me reafirmo: se podría dar un puntito en la boca antes de hablar de los demás, antes de hablar de mi madre, antes de hablar de mi padre y ya, nada más».

En el programa El tiempo justo, después de escuchar las declaraciones de la creadora de contenido en redes sociales, Luis Pliego quiso recordar un detalle. Y es que la noche en la que Marian Flores dio a luz a Irene, que nació en 1998, Kiko Matamoros estaba con Makoke: «¡Para que venga Makoke a dar lecciones de cualquier cosa!», exclamó.

Joaquín Prat no dudó en aprovechar la ocasión para añadir algo más: «¡Cómo no te va a sentar mal!». Lejos de que todo quede ahí, la periodista Leticia Requejo hizo saber a los allí presentes que Anita, única hija en común de Kiko y Makoke, «no estaba a favor» de que su madre concediese la entrevista a De Viernes.

Una petición de la también influencer que habría llegado en un momento clave y, sobre todo, habría llegado a pesar de que actualmente no tiene ningún tipo de relación con su padre. Es más, únicamente mantiene un vínculo con Laura Matamoros de los cuatro hermanos que tiene por parte de padre, que son Lucía, Diego, Laura e Irene. Es un hecho que, con quien más tiene acercamiento de todos sus hermanos, es, inevitablemente, Javier Tudela, también hijo de Makoke.