Hace 40 años, tres hermanos fueron abandonados por sus padres: ahora Carles Porta les ayuda a resolver el enigma

Carles Porta se ha adentrado de lleno en una historia verdaderamente impactante. En la primera etapa de Abandonados. Un caso de Carles Porta que verá la luz el próximo 29 de mayo en Disney+, seremos testigos de una historia que nos hará viajar a abril de 1984, cuando tres niños de 2, 4 y 6 años, que son Elvira, Richi y Ramón, aparecieron abandonados en la estación de França de Barcelona. Los pequeños hablaban francés y aseguraban que venían de París, pero no sabían explicar ni los nombres de sus padres ni por qué estaban en ese lugar. Pero no todo quedó ahí, puesto que lo más impactante de esta historia es que nadie los reclamó jamás. Por fortuna, fueron dos pedagogos barceloneses los que decidieron adoptarles y brindarles esa estabilidad y futuro que tanto anhelaban. Aun así, 50 años después de aquel suceso, los tres protagonistas de esta historia quieren encontrar las respuestas que necesitan.

Es importante tener en cuenta que, a pesar de que esta docuserie está producida por el creador de Crims, existen diferencias con este programa de TV3. En una charla con los compañeros de El Periódico, el propio Carles Porta arrojó luz sobre lo que vamos a poder encontrar en este proyecto que verá la luz en Disney+: «Aquí no partimos de un crimen. Es una gran historia y ya está. Aquí, a medida que vamos avanzando, se va construyendo la historia». Al parecer, Elvira fue a la radio para dar a conocer su caso y se topó con diversas productoras que querían comprar su historia para hacer películas o series. Ella, en cambio, lo que necesitaba era alguien que pudiese acompañarla en esta aventura y, sobre todo, dar con el paradero de sus padres. «Ahí nos encontró a nosotros», recordó Carles Porta. Todo ello mientras recordó que, cuando sucedieron los hechos, no se hizo «una investigación como Dios manda».

Todo comenzó cuando Elvira se quedó embarazada y, a raíz de esa noticia, comenzó a hacerse muchas preguntas sobre su pasado. Es entonces cuando el padre de su bebé le dio ese último empujón que necesitaba para comenzar esta andadura. Para ello, Elvira no dudó en tratar de convencer a sus hermanos para iniciar la investigación.

En este viaje, no solamente se encontraron con Carles Porta y su equipo, sino también con diversos colaboradores de lo más inesperados. Desde investigadores independientes hasta ciudadanos, pasando por periodistas como Giles Tremlett, que publicó el caso en The Guardian y les facilitó diversos contactos. Es más, esta investigación les lleva a hacer un viaje por diversos países de Europa.

A lo largo de cuatro capítulos, que llevan por nombre Abandono, Búsqueda, Orígenes y Respuestas, también veremos cómo es un viaje repleto de altibajos. «Había veces que hacíamos un descubrimiento y, de repente, veíamos que esa persona estaba muerta, así que no íbamos a tener ese testimonio», explicó Anna Punsí, periodista que forma parte de este proyecto, al mencionado medio. Sin duda, Abandonados. Un caso de Carles Porta promete no dejar indiferente a nadie con esta impresionante historia. ¡Estamos convencidos de que así será!