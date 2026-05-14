Oferta mundial en MediaMarkt: rebaja de casi 600 euros en la cinta de correr plegable con velocidades de hasta 12 km/h

MediaMarkt ha sorprendido este jueves con una de las ofertas más comentadas del momento, y el producto que está arrasando es una cinta de correr plegable que promete convertirse en una de las más vendidas de la temporada. Se trata de la Citysports WP9, un modelo pensado para entrenar en casa que ha bajado de precio de forma muy llamativa, con una rebaja cercana a los 600 euros frente a otras máquinas similares del mercado. La promoción ha despertado muchísimo interés entre los que quieren empezar a hacer ejercicio desde casa sin gastar una fortuna, especialmente ahora que cada vez más personas buscan alternativas cómodas para mantenerse en forma sin depender del gimnasio.

La cinta está llamando la atención por varios motivos, aunque el principal es la relación entre precio y prestaciones. Muchas máquinas de este tipo suelen superar fácilmente los 700 u 800 euros cuando cuentan con velocidades elevadas y diseño plegable, pero MediaMarkt ha conseguido colocar esta Citysports WP9 a un precio mucho más accesible gracias a la oferta actual. Y es que ahora se puede comprar por 209,99 euros y eso ha provocado que numerosos usuarios se lancen a buscarla en la web desde primera hora del día, especialmente personas que llevaban tiempo esperando una bajada importante para comprar una cinta de correr para casa.

Otro de los aspectos que más están convenciendo a los compradores es su tamaño compacto. La máquina puede plegarse fácilmente para guardarla debajo de una cama, detrás de una puerta o en cualquier rincón del salón, algo muy importante para los que viven en pisos pequeños y no quieren tener un aparato enorme ocupando espacio todo el día. Además, el diseño moderno y sencillo también ha ayudado a que se convierta en una de las ofertas más compartidas en redes sociales y plataformas de recomendaciones durante las últimas horas.

MediaMarkt y su cinta para correr barata

La Citysports WP9 permite alcanzar velocidades de hasta 12 km/h, más que suficiente para caminar rápido, trotar o incluso correr de forma intensa en entrenamientos domésticos. También incorpora pantalla LED para controlar datos básicos como velocidad, tiempo, distancia o calorías, además de un sistema de amortiguación pensado para reducir el impacto al correr. Otro detalle que muchos compradores valoran mucho es que apenas hace ruido en comparación con otras cintas de precio parecido, algo clave para entrenar en casa sin molestar demasiado a vecinos o familiares.

El boom del ejercicio en casa sigue creciendo en España y este tipo de ofertas lo demuestra perfectamente. Desde hace unos años, muchas personas prefieren entrenar desde casa para ahorrar tiempo, evitar desplazamientos o simplemente tener más comodidad en su día a día. Las cintas plegables se han convertido en uno de los productos estrella porque permiten hacer cardio de manera sencilla sin necesidad de disponer de una habitación específica para montar un gimnasio. Además, mucha gente aprovecha para caminar o correr mientras escucha música, trabaja o ve una serie, convirtiendo el entrenamiento en una rutina mucho más fácil de mantener.