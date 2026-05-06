Colas en MediaMarkt por la bicicleta eléctrica con 7 velocidades, batería extraíble y autonomía para 80km rebajada un 44%

Las tiendas de MediaMarkt han registrado en los últimos días una imagen poco habitual, colas de clientes esperando para llevarse una bicicleta eléctrica que se ha convertido en uno de los productos más comentados del momento. La escena tiene una explicación clara: una rebaja del 44% que ha disparado el interés por este modelo de ebike. En un momento en el que cada vez más personas buscan alternativas al coche para moverse por la ciudad, la importante oferta ha sido el empujón definitivo para que muchos se animen a dar el paso.

El modelo que ha generado esta expectación es la HillMiles MileCity, una bicicleta eléctrica pensada para trayectos urbanos que destaca por ofrecer buenas prestaciones sin salirse demasiado de presupuesto. Cuenta con un motor que permite alcanzar los 25 km/h, el límite permitido para este tipo de vehículos, y un sistema de 7 velocidades que facilita adaptarse a distintos recorridos. Uno de sus puntos más llamativos es la batería extraíble, que permite recorrer hasta 80 kilómetros con una sola carga en condiciones normales, una cifra más que suficiente para cubrir varios días de desplazamientos sin necesidad de enchufarla constantemente.

Más allá de los números, lo que está convenciendo a muchos usuarios es la sensación de comodidad en el uso diario. La bicicleta incluye suspensión delantera, ruedas de 26 pulgadas y un cuadro resistente que aporta seguridad al circular por la ciudad. También incorpora detalles prácticos como luces LED, una pantalla LCD para controlar la velocidad o la batería y un portaequipajes trasero que resulta útil para pequeñas cargas. Todo esto hace que muchos la vean como una alternativa real al coche o al transporte público en distancias medias.

MediaMarkt arrasa con esta bici eléctrica

El descuento ha sido sin duda el gran detonante. Pasar de un precio superior a los 1.000 euros a costar sólo 609€ ha colocado a este modelo en una posición muy atractiva. Este tipo de ofertas no son nuevas en grandes cadenas, pero cuando coinciden con un producto que encaja bien en las necesidades actuales, el resultado es inmediato aumentándose las ventas y generando incluso colas y mucho movimiento en algunas tiendas de nuestro país.

Lo ocurrido también dice mucho sobre cómo están cambiando los hábitos de compra. Aunque el comercio online sigue creciendo, hay productos que siguen generando ese impulso de acudir en persona, sobre todo cuando se trata de promociones limitadas o artículos que la gente quiere ver de cerca antes de decidirse. En este caso, la mezcla de precio ajustado, características claras y una tendencia al alza como es la movilidad eléctrica ha sido suficiente para atraer a muchos curiosos y compradores.

El auge de las bicicletas eléctricas no es casual. Cada vez más ciudades apuestan por reducir el tráfico y las emisiones, y este tipo de vehículos encaja bien en ese objetivo. Permiten moverse sin esfuerzo excesivo, evitar atascos y reducir gastos en combustible o transporte. Por eso, ofertas como la de MediaMarkt no solo tienen impacto inmediato en ventas, sino que también contribuyen a que más personas consideren cambiar su forma de desplazarse en el día a día.