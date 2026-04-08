Colas kilométricas en MediaMarkt por la bici eléctrica con motor de 250W y autonomía de 90km

Las tiendas de MediaMarkt están viviendo días poco habituales. Desde primera hora de la mañana, largas colas se forman en algunos establecimientos por un producto que nada tiene que ver con grandes o pequeños electrodomésticos, sino que que hablamos una bicicleta eléctrica. Se trata de un modelo que ha captado toda la atención por una razón clave: su precio actual rebajado más de un 50%, lo que la ha convertido en una auténtica ganga en el momento justo.

La protagonista es la bicicleta eléctrica Touroll B1, que hasta hace poco superaba los 1.100 euros, pero que ahora puede comprarse por 549 euros tanto en las tiendas físicas de MediaMarkt como en su página web. Un recorte de precio que ha hecho saltar todas las alarmas entre los consumidores, sobre todo en un momento en el que este tipo de vehículos suele tener precios bastante más elevados. En otras palabras, lo que antes parecía un capricho caro ahora se percibe como una oportunidad difícil de dejar pasar.

Más allá del precio, lo cierto es que la bicicleta cumple con lo que muchos buscan hoy en día. Cuenta con un motor de 250W (el estándar para circular sin necesidad de permisos especiales) y puede alcanzar los 25 km/h, además de ofrecer una autonomía que ronda los 90 kilómetros en modo de asistencia al pedaleo. Esto la sitúa como una opción muy seria tanto para moverse por ciudad como para escapadas más largas sin depender del coche o el transporte público.

Ese equilibrio entre precio y prestaciones es precisamente lo que ha provocado el fenómeno. Porque no hablamos de una bicicleta básica, sino de un modelo que incluye detalles como suspensión delantera, varias velocidades y un diseño pensado para aguantar diferentes tipos de terreno. Lo suficiente como para que muchos usuarios la vean como una alternativa real para el día a día, ya sea para ir al trabajo, hacer recados o simplemente moverse de forma más económica.

La bicicleta eléctrica de moda en MediaMarkt

El momento también juega a su favor. Con el coste de la vida al alza y el precio de los combustibles todavía en niveles elevados, cada vez más personas buscan formas de ahorrar sin renunciar a la comodidad. En ese escenario, una bicicleta eléctrica con este gran descuento encaja perfectamente. No es una compra impulsiva o un capricho, es una inversión que puede acabar saliendo rentable en pocos meses.

Por todo ello, en cuestión de horas la bicicleta eléctrica Touroll B1 se ha vuelto viral. Algunos aseguran que llevaban tiempo esperando una oferta así, mientras que otros han acudido a las tiendas MediaMarkt directamente tras verla en internet, generando esas colas que ya se han vuelto la imagen del momento. Eso sí, cabe destacar que algunos expertos recuerdan que, aunque el precio es muy llamativo, conviene fijarse también en aspectos como el mantenimiento, la batería o el servicio postventa. Aun así, reconocen que este tipo de promociones están acercando la movilidad eléctrica a un público mucho más amplio, algo impensable hace apenas unos años.

Lo que está ocurriendo en MediaMarkt con esta bici eléctrica no es solo el éxito puntual de un producto rebajado, sino el reflejo de un cambio claro en la forma en la que la gente se mueve y consume. Y cuando aparece una oportunidad como esta la reacción es inmediata en forma de colas, expectación y la sensación de estar ante uno de esos chollos que no se repiten todos los días.