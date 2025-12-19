Ni Amazon ni PcComponentes: el iPad más barato de Navidad está en MediaMarkt y es un chollazo

Encontrar un iPad a buen precio en plena campaña de Navidad no suele ser fácil. Las ofertas siempre vuelan, los modelos más buscados se agotan rápidamente y, cuando parece que has dado con el descuento ideal, resulta que dura apenas unas horas. Por eso está llamando tanto la atención esta rebaja concreta de MediaMarkt, que se ha desmarcado de Amazon y PcComponentes con un precio difícil de igualar.

El protagonista es el Apple iPad de 11ª generación, un modelo actual que además está pensado para un uso diario exigente. Un iPad que tiene pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas, chip A16 Bionic y almacenamiento generoso desde la versión base. Y todo ello, con una rebaja que lo coloca como uno de los grandes chollos tecnológicos de esta Navidad. Ahora mismo, el modelo de 128 GB en color rosa se puede encontrar por 359 euros, cuando su precio habitual era de 379 euros. Una diferencia que, en productos Apple, no es nada habitual.

El iPad más barato de Navidad está en MediaMarkt

Este iPad de 11ª generación llega con una pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas, con resolución de 2360 x 1640 píxeles y una densidad de 264 píxeles por pulgada. En la práctica, esto se traduce en una imagen muy nítida, colores equilibrados y una experiencia cómoda tanto para ver series como para trabajar o estudiar.

El panel IPS con tecnología Multi-Touch responde con fluidez y resulta ideal para usar con el Apple Pencil, tomar apuntes, dibujar o editar documentos. Es uno de esos dispositivos que se adapta bien a distintos perfiles: estudiantes, familias, usuarios que buscan algo ligero para el día a día o incluso quienes quieren un segundo equipo para complementar el portátil.

En el interior encontramos el chip A16 Bionic, uno de los grandes puntos fuertes de este modelo. Ofrece potencia de sobra para multitarea, aplicaciones exigentes, edición de fotos, juegos y todo lo que suele pedirse a un iPad moderno. Además, funciona con iPadOS 18, lo que garantiza compatibilidad con las últimas funciones del sistema y una larga vida útil.

Almacenamiento para elegir según tus necesidades

Uno de los aspectos más interesantes de esta oferta es que no se limita a una sola versión. MediaMarkt tiene disponibles varias capacidades, algo clave para quienes dudan entre ahorrar ahora o pensar a largo plazo.

La opción más asequible es la de 128 GB por 359 euros, suficiente para el uso diario de la mayoría de usuarios: aplicaciones, redes sociales, series, trabajo ligero y copias en la nube. Para quienes prefieren no ir tan justos de memoria, MediaMarkt también ofrece la versión de 256 GB por 405 euros, pensada para guardar fotos, vídeos y archivos sin tener que estar pendiente cada poco tiempo del espacio disponible.

Para los que quieren ir un paso más allá, existe la variante de 512 GB por 759 euros, pensada para usuarios intensivos, creativos o quienes quieren un iPad preparado para muchos años sin limitaciones de almacenamiento.

Conectividad moderna y diseño ligero

Este iPad cuenta con Wi-Fi 6, lo que se nota especialmente en redes rápidas y entornos con muchos dispositivos conectados. La conexión es estable, rápida y muy eficiente. A esto se suma Bluetooth 5.3, compatible con teclados, auriculares, ratones y otros accesorios sin problemas.

El diseño sigue la línea actual de Apple: fino, ligero y disponible en varios colores, entre ellos el rosa, que se está convirtiendo en uno de los más demandados. Es cómodo de transportar, fácil de manejar con una sola mano y encaja bien tanto en casa como fuera de ella.

Incluye cable de carga USB-C, aunque no trae adaptador de corriente, algo ya habitual en los productos de la marca. Aun así, es compatible con cargadores estándar USB-C que muchos usuarios ya tienen en casa.

Por qué esta oferta destaca frente a Amazon y PcComponentes

Lo que hace especial esta promoción no es sólo el descuento, sino el contexto. En estas fechas, Amazon y PcComponentes suelen liderar las comparativas de precios, pero en este caso MediaMarkt ha conseguido posicionarse por debajo en el modelo más buscado.

Además, se trata de un producto vendido por una gran cadena con tiendas físicas, lo que para muchos usuarios supone un plus en tranquilidad, devoluciones y atención postventa. Poder comprar online o recoger en tienda es un detalle que marca la diferencia, especialmente cuando se trata de un regalo de Navidad.

Un regalo perfecto para estas fiestas

Ahora ya lo sabes, si estás pensando en regalar un iPad o en renovar el tuyo, esta oferta es difícil de ignorar. No es un modelo antiguo, no es una versión básica sin potencia y no es una rebaja engañosa. Es un iPad actual, equilibrado y con descuento real. Por 359 euros, este iPad de 11ª generación se convierte en una de las mejores compras tecnológicas de la Navidad. Y lo más llamativo es que no está en ninguna otra tienda, sino en MediaMarkt, donde se ha colado como uno de los auténticos chollos de estas fiestas.