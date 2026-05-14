Bellum-Zone VI: regresa el gran evento de deportes de contacto referente en España

El Polideportivo José Caballero de Alcobendas (Madrid) acogerá el próximo sábado 20 de junio, a partir de las 18:30 horas, la velada Bellum-Zone VI, el gran evento de deportes de contacto referente en España que constará de más de una decena de combates en las modalidades de Muay Thai, K-1 y Medieval Pro Fight.

El plato fuerte llegará al final de la jornada con la defensa del título mundial de Muay Thai, versión WKA, por parte de Dani ‘El Castor’ Romero (RH Boxing) y Edye Ruiz ‘La Sombra’ (TBP) frente al portugués Ivo Duarte (Gar Fighting) y el estadounidense Omar Moreno (Daithon) en las categorías de -67 y -80 kilos, respectivamente. En ambos casos, las peleas serán de cinco asaltos de tres minutos cada uno.

También de 5×3 será el combate por el Campeonato de España Profesional de K-1, WKA, entre Omar El Morabet (Padilla Team) y Anderson Cano (MFC) en -68 kilos. Será la segunda defensa del título nacional para El Morabet, doble campeón de España de K-1 Rules y conocido como ‘El Duro’. Asimismo, otro de los duelos destacados de la noche, también en la modalidad de K-1, será el combate de leyendas como son Sergio ‘Depredador’ Cabezas (AFC) y Jonathan ‘Scarface’ Fabián (CD Intacto), dentro del peso de -63,5 kilos y a tres asaltos de tres minutos. Conviene recordar que Cabezas y Fabián fueron campeones mundiales WKA en 2016 y 2017, respectivamente.

Todos los combates están homologados por la World Kickboxing & Karate Association (WKA) —la federación de deportes de contacto más antigua del mundo por la que han pasado luchadores de la talla de Jean Claude van Damme, Chuck Norris, Benny Urquídez, Ramon Dekkers o Rob Kaman, entre otros—, cuyo presidente en España es Antonio Ricobaldi. Asimismo, los promotores de esta velada Bellum-Zone VI son Juanfran Romero e Israel López.

Actuación estelar de El Jincho

Más allá de los deportes de contacto, el evento traerá mucha música al Pabellón José Caballero de Alcobendas para la velada Bellum-Zone VI, con tres estilos distintos (rap, pop y rock) y la actuación estelar de El Jincho, destacado rapero en la escena underground madrileña, conocido por un peculiar estilo que narra la vida marginal, robos y la cultura de barrio.

«Dani (Romero) y Edye (Ruiz) están muy entusiasmados de defender nuevamente estos títulos mundiales en Alcobendas. También están muy satisfechos de que la WKA haya podido traer estos títulos mundiales de muay thai a España», ha dicho Antonio Ricobaldi, que recientemente ha sido nombrado delegado internacional de esta asociación para 12 países europeos y que mantiene una estrecha relación con ambos luchadores por ser además su mánager.

También cabe destacar que tanto Edye Ruiz como Dani ‘El Castor’ son los coordinadores de los cursos de entrenador nacional acreditado por la WKA. «Estamos hablando de dos campeones como la copa de un pino: Dani está terminando su trayectoria profesional y Edye está en el punto álgido de su carrera. Vamos a verlos dándolo todo en este BellumZone VI, que a buen seguro va a ser una velada sensacional. En pocos eventos se disputan dos títulos mundiales, y más aún por defensa, así que estoy convencidísimo de que va a marcar un antes y un después», ha explicado Ricobaldi, quien ha añadido que «en Alcobendas va a comparecer lo más granado del muay thai nacional».