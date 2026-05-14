Moreno vuelve a visitar su ganadería talismán: tras la muerte de la vaca ‘Fadi’, ahora confía en ‘Blanca’

Juanma Moreno Bonilla ha vuelto a visitar su ganadería talismán, la explotación El Cruce en el municipio de Añora, en la provincia de Córdoba. El presidente en funciones de la Junta de Andalucía se ha citado esta vez con la vaca Blanca, tras la muerte de su abuela, Fadi, que murió con 10 años, «son 100 años humanos», han comentado los trabajadores a la prensa.

El equipo del presidente asegura que esta explotación les ha dado suerte desde las elecciones de 2018, cuando visitó por primera vez la ganadería. Entonces, Fadi y el candidato popular hicieron ‘match’. Desde aquel año, el presidente no deja pasar una campaña sin visitar el complejo situado en el valle de Los Pedroches.

El popular ha compartido un desayuno con ganaderos y alcaldes de la zona, un paraje que el presidente en funciones ha tildado de «espectacular». Los ganaderos han reconocido el trabajo de la Junta y le han agradecido la disposición del presidente y de todo su Gobierno de trabajar en favor del sector primario en general y la ganadería en particular.

«Gracias al presidente por las inversiones e infraestructuras y por las mejoras en el equipamiento que nos han permitido ver un horizonte de esperanza en el futuro de nuestro pueblo», ha agradecido Antonio Rodríguez, uno de los dueños.

El candidato a la reelección ha reivindicado el producto de calidad que generan las explotaciones andaluzas y ha animado a los españoles a que no dejen de visitar el Valle de Los Pedroches. Moreno ha reconocido que, «aunque parezca una broma sus fotos» con estos animales, el objetivo de su visita responde a su intención de que los andaluces sean conscientes «de que la ganadería es importante para la economía de Andalucía».

«Hemos sido un Gobierno amigo»

El presidente también ha querido reivindicar su acción de gobierno. Moreno Bonilla ha insistido en cómo la Junta ha invertido en mejorar el sector a lo largo y ancho de Andalucía. «Considero que hemos sido un Gobierno amigo, un Gobierno que ha acompañado a los ganaderos y ha mejorado el sector primario.

«Este gobierno siempre tiene en mente a nuestro mundo rural, con todas las inversiones que se han realizado, las infraestructuras viarias, hidráulicas, energéticas e industriales», ha apuntado Rodríguez, destacando también las «mejores en equipamientos sanitarios y educativos» en la zona.

El popular ha recordado que su Gobierno ha hecho una apuesta sin fisuras por la inclusión de la mujer en el sector primario y ganadero. En Andalucía, hoy el 21% de las explotaciones ganaderas tiene como titular a una mujer, «un dato que era impensable hace 10 años».

También ha reivindicado el buen hacer de las ganaderas: «Son grandes gestoras y trabajadoras» y ha celebrado cómo el IES de FP de ganadería tiene 51 mujeres de los 90 alumnos que acoge el grado superior puesto en marcha por el Ejecutivo.