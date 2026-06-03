Hasta Stephen King se ha rendido a la nueva serie de los creadores de Stranger Things y lo confirma: «Una delicia»

Aparte de ser durante décadas un foco creativo inagotable para el cine y la televisión, Stephen King es también un recurrente prescriptor de películas y series. El escritor de Misery ha recomendado a su audiencia títulos tan dispares como El último late night (2023), seriales de la talla de From (2022) o Dark (2017) e incluso cintas tan pequeñas como la española La mesita del comedor (2022). Ahora, la última historia que ha conquistado el corazón de King es un estreno reciente de Netflix producido por los creadores de Stranger Things: sí, nos referimos a la fantástica The Boroughs.

Estrenada el pasado 21 de mayo, la ficción dirigida por Augustine Frizzell, Kyle Patrick Alvarez y Ben Taylor es a día de hoy la serie más vista dentro del catálogo de la «gran N roja». Con dos semanas liderando el ranking, King y otros espectadores como él han devorado el nuevo producto original de Netflix, hasta el punto de que The Boroughs acumula ya más de 30 millones de visualizaciones. No es de extrañar, teniendo en cuenta que detrás de la producción se encuentran los hermanos Duffer, artífices del ya finalizado fenómeno sobrenatural del Mundo del revés. Y es que este relato cargado de misterio parte de una premisa de pura ciencia ficción como la propiedad intelectual de Once y compañía, pero dando un salto generacional importante. Aquí los protagonistas son unos jubilados que harán que lo sea para defender su complejo residencial frente a una amenaza extraterrestre.

A Stephen King le encanta lo nuevo de Netflix: ‘The Boroughs’

Con ocho episodios en su primera temporada, la sinopsis oficial de la serie es la siguiente: «En un apacible complejo residencial para jubilados de Nuevo México, un peculiar grupo de héroes se convierte en la última defensa contra una amenaza de extraterrestres que vienen de otro mundo dispuestos a arrebatarles justo lo que no tienen: tiempo».

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King utilizaba su cuenta de Threads para comunicar su nueva pasión seriéfila en Netflix: «The Boroughs es una auténtica delicia. Al ser de Netflix, puedes ver todos los episodios. Realmente vale la pena».

Un reparto veterano de lujo

La potente historia de The Boroughs se apoya en la configuración de un elenco veterano espectacular. Desde la presencia de Alfred Molina (Spider-Man: Sin camino a casa) a Geena Davis (Thelma y Louis), pasando por la participación de Alfre Woodard (12 años de esclavitud), Clarke Peters (The Wire) y Dennis O’Hare (El intercambio).

En el reparto secundario encontramos a otros nombres llamativos de la talla de Bill Pullman (Carretera perdida), Jena Malone (Hacia rutas salvajes), Alice Kremelberg (El juicio de los siete de Chicago) y Seth Numrich (Imperium), entre otros.

¿Tendrá segunda temporada?

Todavía no es oficial, pero en el terminal ya se encuentran valorando la posibilidad de ofrecer una futura segunda temporada de The Boroughs. De hecho, los creadores de la serie, Addis y Matthews, tienen creado un arco argumental que recorrería hasta tres temporadas. ¿Tendrá unos números de audiencia suficientes como para que Netflix apueste por un seguimiento? Stephen King, desde luego, estaría encantado.