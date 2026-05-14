Palo de Hacienda confirmado: hasta 150.000 euros de multa por el error que muchos cometen en sus facturas

Una factura incorrecta puede derivar en una multa de Hacienda de 150.000 euros. La Agencia Tributaria viene aumentando desde hace meses el control sobre los profesionales y autónomos con el objetivo de evitar el fraude fiscal en España. Estas sanciones pueden ser leves, graves y muy graves, según dicta la Ley General Tributaria. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las multas de Hacienda de hasta 150.000 euros por cometer errores o no declarar las facturas.

Con la campaña de la declaración de la renta llega la hora para que los más de tres millones de autónomos de nuestro país presenten los ingresos correspondientes al año 2025. A diferencia de los trabajadores por cuenta ajena, que sí que pueden estar exentos si no pasan de los 22.000 euros, los asalariados por cuenta propia tienen la obligación de hacer el ejercicio del IFPF independientemente de los ingresos. Así que hasta el próximo 30 de junio tienen deberes con Hacienda.

Los autónomos españoles también tienen la obligación de forma trimestral (entre el día 1 y 20 del mes) de presentar las autoliquidaciones del IVA en función de las facturas que se han emitido durante este lapso de tiempo. La Agencia Tributaria anda ojo avizor a estas declaraciones de las facturas que en ocasiones pueden tener errores, como incluir datos incorrectos o incompletos También se persigue a los trabajadores que no emitan facturas cuando no es obligatorio, que no conserven los justificantes o algo peor: que se utilicen otros programas informáticos que no garanticen la integridad de registros.

La multa de 150.000 euros de Hacienda

Las sanciones de Hacienda por errores en las facturas están recogidas en el artículo 201 de la Ley General Tributaria, que en su punto número 1 deja claro que: «Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones de facturación, entre otras, la de expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos».

El artículo 201 bis de esta norma publicada en el BOE también habla de las multas que puede imponer Hacienda de hasta 150.000 euros para los casos más graves. «La infracción señalada en el apartado 1 anterior se sancionará con multa pecuniaria fija de 150.000 euros, por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o electrónico que sea objeto de la infracción», se puede leer en la Ley General Tributaria.

Es decir, en los casos más graves en lo que respecta a ocultación de ventas o facturas no registradas, la modificación de registros o los casos en los que se lleva una contabilidad paralela, las sanciones pueden alcanzar hasta el 150% del importe de la operación. Así que, si la factura incorrecta es de 100.000 euros, la multa podrá ser de hasta 150.000 euros. Esto dentro de los casos más graves que repercutan en facturas erróneas o lo que considere la Agencia Tributaria que podría considerarse que estén cerca del fraude fiscal.

Después, Hacienda impone otras multas más pequeñas, como los 300 euros de sanción para las facturas emitidas no conservadas o 150 euros por una facturación incorrecta. Cuando emitan datos falsos, la multa será del 75% de las operaciones y esto aumentará hasta el 150% en casos que se consideren más graves. Por ello, es altamente recomendable para todos los trabajos autónomos preocuparse de emitir facturas que no contengan ningún tipo de error y, lógicamente, que se ajusten a la realidad.