Los biólogos no dan crédito: un parque eólico de Portugal se convierte en 8 años en refugio para pulpos y otras 270 especies

En el Atlántico portugués, a 20 kilómetros de la costa de Viana do Castelo, tres plataformas flotantes generan electricidad para 25.000 hogares. WindFloat Atlantic es el primer parque eólico marino flotante semisumergible del mundo, con 25 megavatios instalados en aguas de entre 95 y 100 metros de profundidad. Lo que sucede sobre la superficie ya se conocía, pero lo que ocurre debajo ha tardado ocho años en documentarse.

En el WindEurope Annual Event 2026, Ocean Winds presentó los resultados de ese seguimiento: 272 especies conviven en el entorno del parque. Pulpos, rayas, tiburones, delfines comunes, orcas y un tiburón peregrino forman parte de un ecosistema que los investigadores no esperaban encontrar con esa densidad ni esa variedad.

El parque eólico portugués que se ha convertido en refugio para pulpos y tiburones

Las estructuras sumergidas de las plataformas han actuado como arrecifes artificiales. Mejillones, percebes y anémonas colonizaron las paredes de metal, y esa cadena trófica atrajo a los depredadores. Los pulpos aprovechan los recovecos de las estructuras para esconderse y cazar, en un fondo que antes era mayoritariamente arena.

Dentro del área del proyecto se registró mayor abundancia de pulpos y biomasa de peces que en las zonas de control cercanas, especialmente de elasmobranquios, el grupo que incluye rayas y tiburones.

El efecto reserva explica buena parte de los resultados. La zona delimitada por los aerogeneradores excluye la pesca comercial, lo que reduce drásticamente la presión sobre la fauna. Los delfines comunes aumentaron su actividad durante la fase operativa, según los datos de monitorización.

En cuanto a las aves, los investigadores identificaron 33 especies distintas frente a las 17 registradas en los estudios previos a la construcción. Los murciélagos, con tres especies detectadas, y los mamíferos marinos completan un censo que los propios investigadores califican de ecosistema activo.

La consultora Blue Grid elaboró el documento con la colaboración del Centro de Ciencias del Mar de la Universidad de Lisboa y el Instituto Politécnico de Leiria.

Por qué el sector pesquero rechaza los datos del parque eólico

Ocean Winds afirma que los desembarques pesqueros en Viana do Castelo no han caído desde que el parque opera. La asociación VianaPesca no comparte ese diagnóstico y hace dos años denunció que especies como la merluza y el besugo habían «simplemente desaparecido» en un radio de una milla alrededor de la zona.

El sector señala que la exclusión pesquera no beneficia a las flotas locales, que pierden caladeros tradicionales sin compensación. Varios colectivos pesqueros han tachado el informe de «propaganda empresarial» y exigen estudios independientes sobre los efectos a largo plazo de estas infraestructuras.

Los investigadores de la Universidad de Lisboa reconocen que existen diferencias entre el área del parque y las zonas exteriores, especialmente en invertebrados bentónicos y comunidades de peces. Confirman, en cambio, que el fitoplancton y el zooplancton no han registrado impactos negativos.

Catarina Rei, directora de Medio Ambiente de Ocean Winds, sostiene que los resultados constituyen una evidencia sólida de que la eólica marina flotante puede generar efectos ecológicos positivos a escala local. El parque ha producido 345 gigavatios hora acumulados desde su conexión a la red en diciembre de 2019, evitando más de 33.000 toneladas de emisiones de CO₂ al año.