Mar Flores echa balones fuera al ser preguntada por su ausencia en la presentación del libro de Alejandra Rubio: «Era para prensa»

Tras varios meses alejada del mundo televisivo por decisión propia, Alejandra Rubio ha reaparecido públicamente para presentar de manera oficial su primer libro. Se titula Si decido arriesgarme y es una novela que, tal y como ella misma ha contado a la revista del saludo, narra una historia de amor cuyo protagonista guarda muchas similitudes con Carlo, su pareja.

El evento tuvo lugar en la Casa del Libro de Madrid, ubicada en plena Gran Vía, y reunió tanto a la prensa como a algunos miembros de su entorno más cercano, entre ellos su primo José María Almoguera y su novio, Carlo Costanzia. Sin embargo, también hubo ausencias notorias. Además de que su madre, Terelu Campos, no estuvo entre los asistentes, tampoco acudió su suegra, Mar Flores. Se desconoce si no estaba invitada o si prefirió declinar la invitación, pero en cualquier caso, la modelo ha optado por echar balones fuera al ser preguntada al respecto.

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«Que yo sepa, era para prensa. Gracias. Hasta luego», decía de una manera tajante ante los micrófonos de Europa Press. En ese momento, el reportero hacía hincapié en que, si los familiares no estaban invitados, entonces, una pregunta que Mar prefirió pasar por alto, subiéndose en el coche que la esperaba en las inmediaciones de su casa rápidamente.

Desde que Alejandra comenzó una relación sentimental con Carlo Costanzia, han sido muchos los rumores que han señalado que no mantiene una buena relación con su suegra. Sin embargo, lo cierto es que ninguna de las dos ha confirmado que esto sea verdad. No obstante, el hecho de que Mar no haya estado presente en un día tan importante para su nuera ha vuelto a desatar todo tipo de especulaciones.

La única vez que Mar Flores habló del libro de Alejandra Rubio

El pasado 9 de marzo, Mar Flores fue una de las invitadas a los Premios Mujer Fearless 2026. Durante la velada, fue galardonada por sus memorias, tituladas Mar en calma, así como también atendió a los medios de comunicación encargados de cubrir el evento. Estos le preguntaron por el debut de Alejandra Rubio en el mundo literario y, aunque no tuvo problema en contestar, lo cierto es que lo hizo sin entrar en mayores detalles y con una clara indirecta que enseguida quiso matizar y que, como era de esperar, no tardó en acaparar titulares.

«Yo creo que una persona, por escribir un libro, no es escritora. Me refiero a mí, por supuesto. No estoy hablando de nadie. Yo solamente hablo de mí. Escritoras son las personas que escriben libros continuamente y son profesionales de esto. Yo he escrito este libro por un tema personal. Lo que para mí es un logro es que una escritora tan reconocida como Carmen Posadas me entregue el premio esta noche. Eso sí que es de honrar. Jamás me lo hubiera imaginado», señalaba.