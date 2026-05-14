Detenido por blanquear 81.500 € de la venta de droga por Bizum que luego extraía pago a pago del cajero

Agentes de la Guardia Civil han detenido en el municipio de El Puig de Santa María, en la comarca de la Huerta Norte de Valencia, a un varón, de nacionalidad española y 31 años, que repartía droga en patinete y que, según el Instituto Armado, ha llegado a blanquear 81.529,43 euros a través de transferencias por Bizum. Al detenido se le imputan dos presuntos delitos. Uno, contra la salud pública. Y otro, de blanqueo de capitales.

La operación se inició a finales del pasado año 2025. Fue entonces cuando los agentes detectaron a un hombre que recorría incansablemente las calles de la localidad, un pequeño municipio con menos de 10.000 habitantes. Con la particularidad de que todos los itinerarios empezaban y concluían en su propio domicilio.

Este hecho sugería la posibilidad de que los agentes se hallaran ante alguien que realizaba supuestamente labores de venta de sustancias a domicilio, con la particularidad de que, al finalizar cada reparto, se dirigía a un cajero. Y, allí, efectuaba un reintegro equivalente a los Bizum que había cobrado antes. Siempre, según el relato de la Guardia Civil.

La Guardia Civil efectuó entonces un estudio de la vida laboral del sospechoso, así como de los movimientos bancarios. La finalidad de esta última medida era la de comprobar si podía existir una supuesta actividad delictiva que implicara el blanqueo de capitales procedentes de la venta de droga. Los agentes, según relata la Guardia Civil, llegaron a comprobar que el total del dinero supuestamente blanqueado a través de reintegros de efectivo de las transferencias de Bizum alcanzaba los 81.529,43 euros.

Finalmente, se efectuó una entrada y registro en el domicilio del sospechoso. Allí, la Guardia Civil encontró un paquete oculto que contenía 36.620 euros en efectivo. Además, halló también un monedero con 2.355 euros, también en efectivo. Fueron intervenidos cuatro paquetes con 948 gramos de marihuana, dos patinetes, una báscula de precisión y útiles de dosificación de sustancia.

Las diligencias en torno a este caso, cuya investigación ha correspondido a los agentes del puesto principal de la localidad valenciana de Masamagrell, han sido entregadas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Masamagrell, plaza número 2.