Ayuso responde a las críticas del PSOE por su viaje a México: «Por lo menos yo no viajo con prostitutas»

La presidenta ha sacado a relucir la agenda de viajes entera de Illa, quien, según Ayuso, «ha multiplicado por tres» los gastos de su antecesor y realiza un viaje internacional al mes, incluidos «once días en México promocionando el catalán por tres millones de euros y todos callados, nadie dijo nada», ha señalado Ayuso. La presidenta ha recordado además que Catalunya cuenta con una embajada propia en México, un país que «apenas invierte seis millones de euros en la región, frente a los 4.600 millones que destina a la Comunidad de Madrid».

Ayuso también ha reprochado a la bancada socialista su silencio respecto a la gira por México del presidente asturiano Adrián Barbón. Gira a la que han acudido 28 personas, «cuando el país mexicano apenas invierte 4.500 euros en todo el Principado», y ha aprovechado para subrayar el contraste con las críticas recibidas por su propio viaje del partido socialista.

La líder madrileña también ha denunciado las críticas de la izquierda por su presencia en la gala de los Premios Platino en México, gala a la que finalmente no acudió. La presidenta ha señalado que el año pasado la portavoz socialista en la región «dio el visto bueno por un millón y medio de euros» para que el evento se celebrase en la capital española, mientras ha recibido nada más que críticas de la oposición desde que anunció su participación en el evento.

Ayuso ha recriminado a Espinar que son ellos «quienes siempre buscan la polémica en cualquier momento», mientras que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid solo hacen «lo que cualquier otro gobierno autonómico: trabajar».