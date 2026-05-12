Ayuso ve en la crisis del hantavirus una «exageración para promocionar al Gobierno de Sánchez»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «querer publicitar a la ministra» de Sanidad, Mónica García, a través de su gestión del brote de hantavirus. La líder madrileña ha tachado toda la operación como una «exageración del Gobierno para promocionarse».

Ayuso ha reprochado este martes al Gobierno central su manejo de la crisis del hantavirus en el plató de En Boca de Todos. La líder madrileña ha acusado al ministro, Ángel Víctor Torres, de «faltar a la verdad» al recriminarle públicamente no haber respondido a sus mensajes durante la gestión del operativo. La presidenta ha aclarado que sí respondió al primero de ellos, pero que optó por ignorar los siguientes «por meter a Madrid en este problema» sin consulta previa.

La presidenta también ha cargado contra el Gobierno por su reacción a la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes en una operación contra el narcotráfico frente a las costas de Huelva. Para Ayuso, las declaraciones de la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en las que calificó la tragedia de «accidente laboral», son un «ejemplo de lo alejado de la realidad que está el Gobierno».

El proceso de regularización masiva de inmigrantes que ha promovido el Gobierno es otro de los ejemplos que ha puesto Ayuso para señalar la distancia con la realidad del Ejecutivo central. La presidenta ha acusado a Pedro Sánchez de «comprar votos» a través de este proceso y de «querer importar pobreza masiva para que haya una dependencia extrema del Estado».

A pesar de esta regularización, Ayuso ha presumido de que Madrid es «una sociedad multicultural y muy integradora con los que vienen de fuera», pero ha señalado que el peligro de este proceso es que «se vuelva irregular» y provoque que «haya personas que no se integren y quieran imponernos su forma de vida», ha señalado Ayuso.

La líder madrileña ha insistido también en la ausencia de infraestructura pública para gestionar la regularización: «Si vas todo el tiempo regalando unos servicios públicos y no hay contribuyentes en las mismas circunstancias, las cosas se colapsan».

Ayuso ha vuelto a defenderse otra vez de los ataques de la izquierda madrileña por su viaje institucional a México. La presidenta de la comunidad ha respondido a la portavoz de Más Madrid de la región, Manuela Bergerot, quien la había acusado de «gastar el dinero de los madrileños» en este viaje. Ayuso ha acusado a Bergerot de «estar obsesionada» con ella y de no dar el «mismo trato» a los viajes institucionales del Gobierno de Sánchez.