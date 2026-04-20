Desde este lunes, los inmigrantes pueden solicitar su regularización extraordinaria de forma presencial

A partir de este lunes, se abre el plazo para solicitar de forma presencial la regularización masiva de inmigrantes. Está disponible para todos aquellos que previamente hayan solicitado cita en cualquiera de las 400 oficinas disponibles para iniciar los trámites.

El proceso está abierto desde el pasado jueves, pero sólo para peticiones que sean telemáticas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió en las primeras 24 horas 13.500 solicitudes, así como la reserva de 19.633 citas para hacer las peticiones.

Los beneficiarios podrán obtener una autorización para residir y trabajar en España durante un año para posteriormente poder recibir un permiso más estable, pero si no se cumplen los requisitos, se podrá solicitar una prórroga de un año.

Los lugares habilitados para hacerlo son 30 oficinas de la Seguridad Social abiertas de lunes a viernes de 16.00 a 19.00 horas, así como 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes abiertas de lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas y cinco oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia en horario de 16:00 a 19:00 horas.

Regularización masiva

Esta regularización está dirigida a aquellas personas que están en España desde antes del 1 de enero y para los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa fecha, siempre que lleven cinco meses seguidos en el país y no tengan antecedentes penales.

Los documentos a presentar son aquellos que acrediten la estancia en España, además del certificado de antecedentes penales, la propia solicitud y un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno. Para demostrar ese tiempo, se podrá recurrir al padrón municipal, pero también a otro tipo de medios como un informe médico o un contrato de luz o de alquiler.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una reforma para un real decreto para que unas 500.000 personas que actualmente residen en España en situación irregular puedan obtener permisos de residencia y trabajo.