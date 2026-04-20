El comienzo de la regularización masiva de inmigrantes promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez colapsa las oficinas de registro de los ayuntamientos con eternas colas, como ha sucedido en Alcorcón (Madrid): «Esto parece Cuba», protesta uno de los vecinos a OKDIARIO.

El colapso en los departamentos de Registro y Padrón del Ayuntamiento de Alcorcón ha desatado un profundo malestar entre los vecinos con la alcaldesa, Candelaria Testa, al verse ante servicios de atención al público totalmente desbordados y a los que les resulta muy complicado acceder en tiempo y forma adecuados. En particular, para reclamar por cobros indebidos del Ayuntamiento de Alcorcón, caso de las incidencias que se han producido en la tasa de basuras.

El Ayuntamiento no ha diseñado un plan de previsión que considerase el aumento de escritos con motivo de la ejecución del famoso plan de regularización de inmigrantes promovido por el PSOE. Existe una notable descoordinación entre los dos departamentos.

A ello se suma que los cobros de tasas municipales les han llegado a los vecinos con multitud de errores en las cartas de pago: titularidades incorrectas, valores catastrales erróneos, uso de los inmuebles mal registrados, número de habitantes incorrectos, entre otros, lo que ha terminado por desbordar los servicios municipales.

«Vengo a reclamar algo de la subida de tasas municipales, los impuestos municipales que han subido un 22% y me he encontrado esta cola kilométrica porque aquí, por lo que sea, no se gastan la pasta en contratar gente para que nos den un servicio más ágil, que no tienen porque están subiendo los impuestos», critica uno de los vecinos a OKDIARIO.

A pesar de que el Ayuntamiento de Candelaria Testa era consciente de la sobrecarga que se iba a generar con la nueva regularización de inmigrantes, no reforzó los equipos de funcionarios dedicados a atención al público y tramitación de instancias.

Candelaria Testa anunció además una oficina de orientación para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, que a día de hoy no está operativa, aumentando la confusión y generando un «efecto llamada» que ha colapsado aún más el Registro Municipal.

Regularización masiva

La alcaldesa socialista anunció el pasado mes de enero su intención de agilizar la tramitación de la regularización de inmigrantes iniciada por Sánchez, creando una oficina extraordinaria ubicada en el Centro Municipal Adolfo Suárez (Travesía de Soria, 4). Esta oficina no está operativa a día de hoy.

«Yo vine ayer a pedir hora para registrar la tasa de las basuras y me dijeron que viniera hoy a las nueve y diez, pero yo a las nueve y diez no llego con la larga fila que hay aquí», explicaba el viernes pasado otra de las vecinas a este periódico. Otras personas que se encontraban en la fila acudían para registrarse en el padrón para regularizar su situación en España.

Desde el Partido Popular de Alcorcón denuncian la nefasta previsión y organización del consistorio: El Ayuntamiento y su alcaldesa han convertido un trámite básico en un calvario. «Mientras los vecinos sufren colas y citas bloqueadas, se dedican a aparentar soluciones que no funcionan, solo por populismo y seguidismo a Pedro Sánchez», denuncia el portavoz del PP, Roberto Marín Vergara.

Además, exigen medidas urgentes y coordinadas para resolver el colapso y garantizar atención efectiva, transparente y accesible para todos los vecinos.

El Consejo de Ministros aprobó, a través de Real Decreto, el pasado mes de enero, el proceso de regularización administrativa extraordinaria de inmigrantes que ya residen en España. Esta autorización les dará el derecho a los solicitantes a trabajar en cualquier sector a nivel nacional durante un año.

Tal y como adelantaba el Gobierno de Pedro Sánchez, el plazo de solicitud se abrió el pasado jueves 16, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas. Para la vía presencial, el sistema de cita previa a través de la web se habilitará también el mismo día, aunque se comenzará a atender presencialmente a partir del lunes 20 de abril.