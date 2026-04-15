El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trabaja en la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decretazo de regularización masiva de inmigrantes. Así lo ha trasladado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid están elaborando el recurso por afectar gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos de financiación y de provisión de medios. También, por contravenir la normativa de la Unión Europea y por afectar a la seguridad nacional.

«El caos en la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez se agudiza con una regularización que se traducirá en la quiebra de la convivencia, la saturación y desguace de los servicios públicos. Un efecto llamada y más negocio para las mafias», ha lamentado el consejero.

Regularización masiva

El Gobierno aprobó este martes la regularización masiva de inmigrantes en situación administrativa irregular. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, alegó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «sin inmigrantes, más de 90.000 bares desaparecerían».

La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha justificado la regularización masiva presentando una serie de consecuencias previstas por el Gobierno en caso de que haya una reducción de la inmigración del 30%.

Por un lado, ha asegurado que el producto interior bruto (PIB) se reduciría un 22% y se perderían cerca de 15 millones de habitantes en el país.

Además, el Gobierno ha asegurado que se establecerá un «plan operativo a la altura». Por un lado, ofrecerá una vía telemática para tramitar su regularización que estará disponible «24 horas al día, 7 días a la semana», como ha detallado la ministra.

La otra opción será acudir presencialmente, para lo que es necesario contar con cita previa. Las más de 450 oficinas que se pondrán a disposición de la regularización de inmigrantes empezarán a recibir a los interesados a partir del próximo lunes, 20 de abril.

Carta de Sánchez

También en el día de ayer, Pedro Sánchez, escribió una nueva carta a la ciudadanía española para justificar la regularización masiva de los cerca de 800.000 extranjeros irregulares. «La economía crece gracias a los inmigrantes», argumentó el dirigente socialista a través de la misiva que ha compartido en sus redes sociales.

«Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena, nuestra capacidad de innovar se debilita y nuestros servicios públicos —sanidad, pensiones, educación— sufren», ha expresado el jefe del Ejecutivo a través de su carta, compartida en su perfil oficial de la red social X, antes Twitter.

Sánchez asegura que «la economía española es hoy la que más crece en Europa y la que más oportunidades de empleo crea» gracias al «dinamismo de las personas migrantes». Algo que, según el presidente, redundará positivamente en «quienes vienen de fuera y para quienes nacieron aquí».

El dirigente socialista aseguró que esta decisión es un «acto de normalización» que reconoce la realidad de «casi medio millón de personas que ya forman parte» de la vida cotidiana. También cree que es «de justicia con nuestra historia» porque la modernización de España considera que se hizo con remesas de los españoles que emigraron a América y Europa.