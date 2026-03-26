El Gobierno lo confirma: todo lo que tienes que saber sobre la prórroga del alquiler y cómo te afecta

La nueva prórroga del alquiler ya está en vigor, pero lo cierto es que no está todo tan claro como parece. En los últimos días se ha hablado mucho de que los contratos se alargan automáticamente, aunque en la práctica hay varios matices que conviene tener en cuenta, sobre todo si tienes uno a punto de terminar, teniendo en cuenta sobre todo si finalmente la norma que contempla esa prórroga sale adelante de forma definitiva.

Recordemos que la medida forma parte del paquete anticrisis aprobado por el Gobierno el pasado viernes. Dentro de ese conjunto de decisiones, centradas sobre todo en la energía y el coste de la vida, se ha incluido también el alquiler, que lleva tiempo siendo uno de los principales problemas para muchas familias. Desde este mismo domingo, tras su publicación en el BOE, la norma ya se puede aplicar, pero ahora bien, eso no significa que vaya a quedarse tal cual durante mucho tiempo.

Todo lo que tienes que saber sobre la prórroga del alquiler

Si tienes un contrato de alquiler que vence en los próximos meses, esta medida, te puede afectar directamente. En términos generales, permite alargarlo hasta dos años más sin cambiar las condiciones, sin embargo debes saber que la prórroga no se activa sola, aunque se hay presentado como automática, de modo que para obtenerla, el inquilino la debe pedir y hacerlo además, antes de que se le acabe el contrato. De este modo, y si no se pide a tiempo se pierde la posibilidad, pero si se solicita no hace falta firmar un contrato nuevo. Se mantiene el que ya existe, tal cual, con sus condiciones.

El precio, limitado durante la prórroga

Uno de los puntos que más dudas está generando la prórroga del alquiler tiene que ver con el precio ya que durate los dos años que dure, el alquiler no puede subir libremente. La actualización queda limitada al 2% anual. Es decir, el propietario no puede aplicar incrementos más altos aunque el mercado esté subiendo, lo que en la práctica da cierto margen a quienes ya están dentro de una vivienda y quieren evitar cambios bruscos.

No todos los alquileres entran en esta medida

Aquí hay bastante confusión dado que la medida no se aplica a cualquier contrato sino que sólo afecta a alquileres de vivienda habitual. Es decir, los regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Quedan entonces fuera los temporales, los turísticos, los de habitaciones o cualquier otro uso distinto., de modo que en aquellas ciudades donde este tipo de alquiler ha crecido mucho, se quedan fuera bastantes inquilinos.

El propietario, con poco margen para negarse

Una vez que el inquilino solicita la prórroga, el propietario tiene que aceptarla. No puede rechazarla sin más. Eso sí, hay excepciones ya que puede negarse si ya existe un acuerdo para firmar un nuevo contrato o si ha comunicado en plazo que necesita la vivienda para uso propio. Fuera de esos casos, la norma es bastante clara.

Una medida que podría durar poco

La prórroga del alquiler está dando mucho que hablar desde que entrara en vigor a finales de la semana pasada, pero lo cierto es que no está asegurada dado que el decreto tiene que votarse en el Congreso en un plazo de 30 días. Si se aprueba, seguirá hasta 2027. Si no, dejará de aplicarse. Eso sí, hay un detalle importante: las prórrogas que se concedan ahora no se van a anular aunque el decreto no salga adelante. El problema vendrá después y los contratos que finalicen más adelante podrían quedarse sin esta opción si la medida se cae.

El Gobierno necesita mayoría para sacar adelante este decreto, y ahora mismo no la tiene garantizada. Algunos partidos ya han anunciado que votarán en contra y otros no han definido su postura. Esto deja el escenario bastante abierto. De hecho, dentro del propio Ejecutivo reconocen que esta parte del paquete, la relacionada con vivienda, es la que más dudas genera.

Otra de las cuestiones que ha llamado la atención es que estas medidas no se han incluido en un único decreto. Se han dividido en dos. Uno con medidas económicas y otro con las de vivienda. La razón es evitar que un desacuerdo bloquee todo el paquete, así, aunque uno no salga adelante, el otro puede mantenerse.

A quién beneficia realmente

Según el Gobierno, la medida puede afectar a más de un millón de contratos de alquiler. En la práctica, eso significa que más de dos millones de personas podrían acogerse a esta prórroga. Sobre todo, quienes ya están viviendo de alquiler y tienen el contrato cerca de su fin. Para ellos, esta extensión puede evitar una mudanza o una subida importante del precio. De este modo, y si estás en esa situación, lo más recomendable es revisar bien las fechas de tu contrato y no esperar al último momento.