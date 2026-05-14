El Museu de Mallorca y ADEMA Bellas Artes convierten el modernismo cerámico en un proyecto de investigación, arte y tecnología

El Museu de Mallorca inauguró este pasado miércoles la exposición Modernisme: Diàlegs entre art, matèria i tecnologia, una muestra que conecta el patrimonio modernista, la creación artística contemporánea y las nuevas tecnologías a través de obras realizadas por estudiantes del Grado en Bellas Artes de la Escuela Universitaria ADEMA.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 10 de junio, toma como punto de partida un conjunto de paneles cerámicos pertenecientes al Museu de Mallorca. A partir de estas piezas, el alumnado ha desarrollado una investigación interdisciplinar centrada en la azulejería que revistió y decoró edificios modernistas entre finales del siglo XIX y principios del XX, atendiendo a sus técnicas, usos, formas y simbolismos, según detalla ADEMA en un comunicado.

El proyecto se ha desarrollado mediante una metodología de aprendizaje basada en proyectos, que ha permitido trasladar al aula universitaria el estudio directo del patrimonio conservado en el museo. Los estudiantes han abordado el modernismo no solo como un periodo histórico o estilístico, sino también como un campo de experimentación formal, material y simbólica desde el que activar nuevas lecturas artísticas.

La comisaria de la exposición y docente de ADEMA Bellas Artes, la doctora Concepció Bauçà de Mirabò, destacó que la muestra «permite observar cómo el patrimonio puede seguir atrayendo y generando conocimiento cuando entra en contacto con la mirada artística de nuestro alumnado».

«El modernismo no aparece aquí como una imagen detenida del pasado, sino como una materia viva que los estudiantes han investigado, interpretado y transformado desde sus propios lenguajes. La cerámica modernista se convierte en punto de partida para pensar la relación entre arte, memoria y creación contemporánea», explicó.

En este sentido, la exposición plantea un recorrido que parte de la investigación histórica en la asignatura de Historia del Arte y avanza hacia la producción artística. Los estudiantes de primer curso han conocido el proceso de creación de un mural cerámico de la época, desde su origen hasta el resultado final, mediante la realización de un panel colectivo en la asignatura de Fundamentos de la Escultura. También han desarrollado una colección de estampas con la técnica del gofrado en el marco de Fundamentos del Grabado.

Por su parte, los alumnos de segundo curso han reinterpretado el lenguaje modernista a través de distintas propuestas artísticas, incorporando lenguajes contemporáneos y tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de la asignatura de Arte y Nuevas Tecnologías.

El también comisario y docente de ADEMA, Xisco Duarte, señaló que uno de los valores del proyecto reside en «la capacidad de tender puentes entre disciplinas, generaciones y formas de entender la creación». «Nos interesaba que el alumnado no se limitara a reproducir una estética modernista, sino que comprendiera sus procedimientos, sus materiales y su carga simbólica para poder dialogar con ella desde el presente. La exposición habla de cerámica, pero también de aprendizaje, de procesos colectivos y de la manera en que la tecnología puede ampliar la interpretación del patrimonio», apostilló.

La muestra reúne así obras que exploran la relación entre arte, materia y tecnología, y propone una lectura del museo como espacio activo de aprendizaje. Frente a una aproximación únicamente contemplativa, el proyecto invita a entender los fondos patrimoniales como herramientas de investigación y creación.

Desde ADEMA, la iniciativa refuerza el vínculo entre la formación artística universitaria y las instituciones culturales del entorno. El trabajo desarrollado por los estudiantes pone de relieve la importancia de generar experiencias educativas en contacto con colecciones reales, procesos profesionales y contextos expositivos.

La exposición evidencia, además, el potencial de la colaboración entre el museo y la universidad para acercar el patrimonio a nuevas generaciones de artistas. El resultado es un diálogo entre el museo y el aula, entre el patrimonio y la creatividad, entre el pasado y el futuro, tal como recoge el planteamiento conceptual de la muestra.

El comisariado corre a cargo de Concepción Bauçà de Mirabò y Xisco Duarte. La coordinación corresponde a Joan Costa, Dan Norton y Bartomeu Martínez, mientras que el diseño ha sido realizado por Marcos Juncal y Tomás Pizá.

En la producción de obras han participado Verónica Beltrán, Neus Benítez, Ema Boanca, Francina Bover, Lara Camps, Patricia Canet, Irene de la Osa, Kaya Kesgin, Aina Mateu, Marta Mut, Natalia Sofía Pabón, Dean Joshua Rapisura, Joaquín Scapinachis, Joel Sebastián, Angeline Leonor Serrano, Eulàlia Sintes, Nil Taberner, Marina Albero, Stella Álvarez, Aina Arrom, Sophia de Lima, Raquel de Prado, Ana Fernández, Auba Forteza, Nerea Garcias, Marta Hidalgo, Myriam Joaniquet, Concepción Pérez, Candela Belén Russo y Antonio Vidal.