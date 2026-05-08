Los estudiantes de Bellas Artes de ADEMA inauguran su exposición en la Bienal de Venecia

«Hace dos años fuimos como visitantes de la Bienal y ahora estamos dentro del programa oficial de este evento de primer orden. Supone un avance impensable». Esta afirmación de la alumna Mar Font resume el salto que han dado los estudiantes del Grado en Bellas Artes de ADEMA, al inaugurar este jueves en el Palazzo Bembo de Venecia la exposición colectiva con la que participan en el marco del programa del European Cultural Centre, vinculado a la Bienal, una de las principales citas internacionales del arte contemporáneo. La exposición se podrá visitar hasta el próximo mes de noviembre.

La emoción de las alumnas se ha vivido también desde el orgullo y el sueño de dar este salto internacional. «No me lo puedo ni imaginar», ha señalado Doris Obermayr, que ha reconocido que el hecho todavía le cuesta asumirlo. Mis amigos, mi familia no se lo creen aún y ni yo me lo creo. A veces me tengo que pellizcar. Han sido cuatro años intensos, mucho esfuerzo, de lunes a viernes todos los días, y que hayamos conseguido gracias a ADEMA poder exponer en Venecia es maravilloso. Un gran regalo».

La estudiante Paula Cheillada ha coincidido en el carácter inesperado de esta oportunidad. «La verdad es que nunca me hubiese imaginado exponer en la Bienal de Venecia», ha afirmado. Para la alumna, la experiencia confirma que la carrera les ha abierto caminos que no contemplaban al inicio: «Cuando empiezas los estudios universitarios, nunca te imaginas la cantidad de oportunidades que pueden llegar».

Para los 15 estudiantes protagonistas, la inauguración ha supuesto un momento de especial emoción después de cuatro años de formación, investigación artística e intenso trabajo académico. Varios de ellos han coincidido en señalar que estar en Venecia no representa solo una oportunidad expositiva, sino también la confirmación de un recorrido personal que, al inicio de la carrera, muchos no imaginaban posible.

Tanto Rebeca Morey como Aina Parpal han explicado que la posibilidad de exponer en Venecia era algo que nunca habían imaginado cuando decidieron estudiar Bellas Artes. «Cuando sales de Bachillerato, no tienes muy claro qué hacer. Siempre me ha gustado dibujar y pintar, pero jamás me hubiera imaginado exponer en este escenario», han indicado. Para las alumnas, participar en esta exposición es “una experiencia inolvidable”.

En este sentido, Margalida Serra ha admitido que participar en un contexto artístico internacional de esta magnitud supone una experiencia impactante para estudiantes jóvenes. “Poder vivir de cerca todo lo que se está moviendo internacionalmente desde ADEMA y situar nuestro trabajo en contacto con otros lenguajes, artistas e instituciones es maravilloso”, ha señalado.

Martina Pinosa también ha explicado que la participación en Venecia tiene para ella una dimensión especialmente personal por su vínculo con Italia. “Al ser italiana, vuelvo a mis orígenes”, ha señalado. La alumna ha añadido que esta experiencia tiene un componente emocional que se suma al valor académico y profesional de presentar su obra en un espacio internacional, siempre con la ayuda de ADEMA”, ha aseverado.

La muestra, formada por una selección de trabajos de fin de grado, supone un hito para la presencia del talento universitario artístico de Baleares en los circuitos culturales internacionales. Las obras fueron seleccionadas tras superar el proceso de valoración curatorial del European Cultural Centre, institución cultural con sede en Venecia vinculada a exposiciones internacionales de arte y arquitectura contemporáneos.

La inauguración ha contado con la presencia de miembros del equipo directivo de ADEMA Bellas Artes y la visita de representantes institucionales como los directores generales de Cultura del Govern balear y del Consell de Mallorca, Llorenç Perelló y Andrés Ferrer, así como familiares de los estudiantes que han acompañado a los jóvenes artistas en este hito para la proyección exterior del alumnado.

La propuesta de ADEMA está dirigida por la jefa de estudios del Grado, Amparo Sard, junto a su equipo académico. El proyecto se articula en torno a las relaciones entre individuos, comunidades y entornos, con especial atención a cómo las narrativas personales influyen en la experiencia humana colectiva. Amparo Sard ha destacado que los proyectos desarrollados por los estudiantes reflejan una visión contemporánea del arte y exploran lenguajes visuales innovadores. También ha recordado que el alumnado ya había visitado la Bienal en una edición anterior, por lo que conocen la relevancia del contexto en el que ahora presenta sus obras.

Por su parte, el presidente de ADEMA, Diego González, ha señalado que la participación en Venecia refuerza el modelo educativo del centro, basado en una formación artística integral y por proyectos, que combina “rigor, innovación, interdisciplinariedad y conexión con el contexto internacional”.

El director general de Cultura del Govern balear, Llorenç Perelló, ha destacado que la inauguración de esta exposición representa “una magnífica noticia para la cultura de las Islas Baleares” y ha puesto en valor a jóvenes artistas formados en ADEMA. “Este proyecto demuestra que la creación contemporánea en Baleares tiene talento, ambición y capacidad para dialogar con los grandes circuitos culturales internacionales. Acompañar hoy a estos estudiantes es reconocer el valor de una nueva generación de artistas que proyecta nuestras Islas desde la investigación, la sensibilidad y la formación”, ha aseverado Perelló.