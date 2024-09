Así es Fran Redondo, el nieto de Julián Muñoz protagonista de la foto que Mayte Zaldívar no perdona

Julián Muñoz concedió el pasado viernes, 13 de septiembre, la que él mismo considera que será su última entrevista. El que fuera alcalde de Marbella padece un «cáncer galopante» por el que piensa que no le queda mucho tiempo de vida. Es por ello por lo que su estado de salud está siendo mirado con lupa en los últimos meses, los cuales han estado protagonizados por constantes entradas y salidas del hospital. En medio de la preocupación generada por su enfermedad, Julián ha aprovechado su participación en ¡De viernes! para pedir perdón a Mayte Zaldivar por engañarle con Isabel Pantoja. Una infidelidad que él mismo ha reconocido que realizó hasta delante de su nieto, Fran Redondo.

Setenta y dos horas después de estas declaraciones, Fran Redondo ha decidido sentarse por primera vez en un plató de televisión. La figura del nieto del ex político ha estado siempre guardada bajo la máxima discreción, pero tras las palabras de su abuelo y después de lo ocurrido hace tan solo unos meses en la Red, su nombre ha generado un gran interés mediático. El programa que ha escogido para ser entrevistado es TardeAR y, aunque aún se desconoce el contenido de la conversación que mantendrá con Ana Rosa Quintana y los colaboradores del espacio en riguroso directo, todo apunta a que dará la última hora del estado de salud de Julián, al mismo tiempo que existe la posibilidad de que desvele su opinión acerca de la relación que mantuvo su abuelo con Isabel Pantoja.

Fran Redondo y su abuelo, Julián Muñoz. (Foto: TikTok)

El motivo de su popularidad

Aunque siempre se ha mantenido en un segundo plano en medio de la enfermedad de su abuelo, Fran Redondo publicó en sus redes sociales una polémica fotografía en la que se le ve bromar de una forma peculiar sobre la presunta herencia que recibirá la familia cuando fallezca Julián. En ella el joven aparece sobre una montaña de bolsas de basura junto al siguiente texto: «Como la gente piensa que nos ha dejado mi abuelo», escribía, haciendo referencia, indirectamente, al dinero que habría conseguido el ex alcalde por su involucración en la Operación Malaya.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fran Redondo (@franrdondo)

Como era de esperar, sus seguidores no tardaron en reaccionar y el joven recibió un aluvión de críticas por aquello. Unas críticas de las que, vía telefónica, también se defendió en TardeAR: «Si a alguien le tendría que afectar realmente, es a nosotros. Porque la broma es de mi abuelo. Yo no me meto con nadie ni intento buscar las vueltas a nadie. Y mucho menos me río, ni de mi abuelo ni del pueblo de Marbella como se dice», dijo por aquel entonces.

Su famosa fotografía con Isabel Pantoja

Durante la última entrevista de Julián Muñoz en ¡De viernes!, Mayte Zaldívar se ha sincerado como nunca sobre lo que supuso para ella que su marido la engañara con la tonadillera. Una época en la que se recuerda como una «fiera herida». Aunque reconoce que a día de hoy ya lo ha perdonado, lo cierto es que también ha desvelado que lo que más daño le hizo fue que le mintiera delante de toda su familia. Prueba de ello es la imagen en la que su nieto Fran aparece sobre las rodillas de la cantante. Una estampa que, a juzgar por sus palabras, le costará olvidar.

Isabel Pantoja, Mayte Zaldívar, Julián Muñoz y su nieto, Fran Redondo, en Marbella. (Foto: Gtres)

MARBELLA

En la conversación telefónica que mantuvo hace unos meses con TardeAR, Fran se pronunció sobre esta imagen: «No tengo muchos recuerdos. Tengo algunos, porque yo era muy pequeño. Me acuerdo de estar con mi abuelo y con ella en la casa, pero vaya, poco más», decía.

Su faceta más privada

A pesar de que siempre ha optado por la discreción, a través de las redes sociales Fran Redondo se muestra como un chico amante de la playa. Y es que muchas de sus publicaciones son disfrutando del estilo de vida que ofrece el vivir cerca del mar. Por otro lado, también comparte su pasión por el fútbol, un deporte que practica de manera habitual y del que presume en repetidas ocasiones en la Red. Más allá de lo mencionado, no se tiene información acerca de su situación sentimental, por lo que no se sabe si tiene pareja en estos momentos.