Un año sin Julián Muñoz: la misa privada que ha reunido a su familia

Este miércoles, la familia de Julián Muñoz rindió un homenaje privado al ex alcalde de Marbella, fallecido el 24 de septiembre de 2024 a los 76 años tras meses de lucha contra un cáncer que él mismo calificó de «galopante». La ceremonia, celebrada a primera hora en la ciudad de la Costa del Sol, contó únicamente con la presencia de sus hijas, sus nietos, Mayte Zaldívar, ex esposa de Muñoz, y la pareja actual de esta, Fernando. El acto, de carácter íntimo, se organizó con el objetivo de proteger la privacidad familiar y evitar cualquier tipo de interrupción mediática o altercado.

«Están pasando un momento muy complicado, especialmente los nietos, que lo sienten con mucha intensidad», señalan allegados del ex alcalde. La decisión de mantener la misa en estricta intimidad refleja el deseo de la familia de vivir el duelo a solas, en contraste con la notoriedad que acompañó buena parte de la vida pública de Muñoz.

Julián Muñoz en Marbella. (Foto: Gtres)

Julián Muñoz fue una figura controvertida en la política española. Como alcalde de Marbella, su nombre quedó ligado al Caso Malaya, la investigación sobre corrupción urbanística que sacudió a la ciudad y al país. Durante su carrera acumuló múltiples condenas por delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude, cohecho y blanqueo de capitales. Con más de veinte procedimientos judiciales abiertos en su contra, se convirtió en uno de los alcaldes más procesados de la historia reciente de España, una notoriedad que marcó su trayectoria y la percepción pública de su figura.

Más allá de los escándalos judiciales, Julián Muñoz destacó por su intensa vida personal, que mantuvo a los medios pendientes de cada movimiento. Su relación con Isabel Pantoja en 2003 acaparó titulares durante meses y provocó la ruptura de su matrimonio con Mayte Zaldívar. Con el paso del tiempo, tanto sus asuntos judiciales como sus vínculos sentimentales mantuvieron su nombre en la actualidad mediática, consolidándolo como uno de los personajes más comentados y reconocibles de la década.

Últimos meses y legado familiar

En los últimos meses de su vida, Julián Muñoz enfrentó con valentía un deterioro físico evidente. El ex alcalde de Marbella sufrió las consecuencias de un cáncer de pulmón, sumado a complicaciones derivadas de la diabetes, un ictus y dos infartos, además de la pérdida de visión en uno de sus ojos. A pesar de su delicado estado, mantuvo una actitud reflexiva y cercana a su familia. En entrevistas recientes, reconoció errores del pasado y expresó su profundo afecto hacia sus hijas, Eloísa y Elia, y hacia sus nietos, dejando claro que su prioridad era reconstruir la armonía familiar.

Su entorno más cercano lo acompañó hasta sus últimos días, visitándolo regularmente en el HC Marbella International Hospital, donde finalmente falleció el 24 de septiembre de 2024. Según relatos de sus familiares, los momentos finales fueron especialmente difíciles para los nietos y para Mayte Zaldívar, su esposa histórica, quien permaneció a su lado junto a Fernando Marcos, su pareja actual. Las imágenes que trascendieron poco antes de su muerte mostraban a Muñoz visiblemente desmejorado, pero rodeado del cariño de su familia.

Julián Muñoz y Mayte Zaldivar, en Marbella. (Foto: Gtres)

Un gesto que reflejó su preocupación por la unidad familiar fue la segunda boda con Mayte Zaldívar en 2024, apenas unos meses antes de su fallecimiento. El enlace, en propias palabras de la ex concursante de Supervivientes no tuvo fines económicos, sino que respondió al deseo de Muñoz de dejar a su familia unida y en paz. La ceremonia, sencilla y discreta, contó con el consentimiento de Fernando Marcos y simbolizó la intención del ex alcalde de cerrar su vida dejando atrás conflictos y centrándose en los afectos más cercanos.