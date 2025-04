Hace seis meses del fallecimiento de Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella y ex pareja de Isabel Pantoja. Tras una larga lucha contra el cáncer, el que fuera regidor de este pueblo de Málaga perdía la vida dejando a su familia completamente desolada y, concretamente a su nieto Fran. El joven, días después, acudió al plató de ¡De Viernes! para contar cómo había sido la despedida con su abuelo, al que perdonó por su pasado y al que admiraba profundamente. Este 10 de abril, el nieto de Mayte Zaldívar ha acudido a sus redes sociales para volver a escribirle una sentida carta a su familiar.

La emotiva carta de Fran Redondo a su abuelo

A sus 76 años, Julián Muñoz falleció tras «una enfermedad grave e incurable» que arrastró desde su ingreso en prisión, un aliciente para volver a recuperar su libertad y pasar sus últimos momentos junto a sus hijas, Mayte Zaldívar (con la que se volvió a casar antes de morir) y su nieto, el más desconocido del clan debido a su edad. Sin embargo, tras el fallecimiento del ex regidor, Fran Redondo de sentó en el programa que presentan los viernes Bea Archidona y Santi Acosta para hablar sobre los episodios más desconocidos de la vida de su abuelo y contar cómo había vivido su familia los momentos más complicados del ex alcalde, como su entrada en la cárcel o su romance con Isabel Pantoja.

En su aparición televisiva, Redondo quiso rendir homenaje a su abuelo como persona. Para mantener su legado durante estos meses, el joven ha acudido en varias ocasiones a las redes sociales para escribirle cartas a su abuelo, como la primera de ellas días después de la pérdida de su familiar: «Ya con todo un poco menos reciente decirte lo mucho que te echamos en falta, lo unidos que estamos por ti y lo mucho que te queremos, no sabes la falta que me haces por aquí, nunca olvidaré tus consejos y tus charlas, puedes estar tranquilo que los protegeré y cuidaré como tú me pediste, descansa en paz Juliancito.

Nadie muere definitivamente mientras su recuerdo permanezca en la memoria. Un beso al cielo abuelo».

Seis meses después de esta triste pérdida, el nieto de Julián y Mayte ha recurrido de nuevo al universo 2.0 para volver rendir homenaje a su abuelo. Lo ha hecho a través de un sincero texto en el que se ha abierto en canal para contar cómo se siente junto a un carrete de imágenes inédito hasta la fecha: «Cuánto echo de menos nuestras charlas y tus consejos, nuestras tonterías, tus abrazos, tus besos. Nadie me entiende como tú lo hacías, siempre estabas ahí, confiando en mí. Te seguiré recordando cada día de mi vida con el orgullo de un nieto que siempre admirará a su abuelo. Sé que me acompañas porque te siento conmigo, te echo mucho de menos. Un beso al cielo, te quiero».